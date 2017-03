Feuerwehr kann Frau nur noch tot aus brennendem Haus in Peiting bergen

Völlig verraucht war das Haus am Nelkenweg in Peiting beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungskräften. Die Bewohnerin des Hauses konnte nur noch tot geborgen werden.

Einsatz für die Feuerwehr Peiting gegen 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen in Peiting: Am Nelkenweg in Peiting ist in einem Reiheneckhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin kommt dabei ums Leben.

Peiting - Nachbarn sehen am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr Flammen in einem Haus am Nelkenweg in Peiting und alarmieren die Feuerwehr. Als diese am Einsatzort eintrifft ist zunächst nicht klar, dass sich noch eine Person im Haus befindet. Als die Feuerwehr mit dem Löscheinsatz beginnt und das Haus betritt, finden sie die Bewohnerin, dem Vernehmen nach eine ältere Frau, im Erdgeschoss im Flur liegend tot auf.