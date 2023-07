Wohnungsbrand in Regensburg: Rund 50 Menschen evakuiert – Verdacht richtet sich gegen Bewohner

Von: Felix Herz

In Regensburg brannte eine Wohnung, das Haus wurde anschließend von der Polizei evakuiert. Inzwischen wurde ein 45-jähriger Mann festgenommen.

Regensburg – In der Klenzestraße in Regensburg hat am Sonntag, 16. Juli, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Polizei evakuierte rund 50 Personen aus dem Gebäude. Ein Mann wurde inzwischen festgenommen – er soll das Feuer in seiner Wohnung gelegt haben.

Wohnungsbrand in Regensburg: Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zunächst durch einen Zeugen alarmiert, der den Mann in dem Gebäude als verhaltensauffällig beschrieb. Als die Beamten eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung des 45-Jährigen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Etwa 50 Bewohner des Hauses wurden vorübergehend evakuiert.

Zwei Frauen im Alter von 21 und 27 Jahren wurden ärztlich behandelt, weil sie durch den Rauch Atemwegsreizungen erlitten hatten. Der Schaden in der Wohnung wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

45-Jähriger soll eigene Wohnung in Regensburg angezündet haben – Festnahme durch Polizei

Bei dem Feuer der Regensburger Wohnung handelt es sich wohl um Brandstiftung. Die Polizei hat den 45-jährigen Bewohner inzwischen festgenommen, und zwar in einem „psychischen Ausnahmezustand“, wie es die Polizei beschreibt. Er wurde ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der 45-Jährige wurde in eine Fachklinik eingewiesen. (fhz mit Material von dpa)

