Wokeness und Genderpflicht? Söder kassiert Shitstorm: „Noch nie sowas Dämliches gelesen“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder erntet nach einem Instagram-Post heftige Kritik (Archivbild). © IMAGO / HMB-Media

Markus Söder positioniert sich erneut gegen Wokeness, Cancel Culture und Genderpflicht. Die Reaktionen auf seinen Instagram-Post fallen heftig aus.

München - CSU und die Grünen, Liebe wird das zwischen den beiden Parteien wohl nicht mehr. Nun schießt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneut gegen die Ampel-Partei.

Söder mit Kritik an „Wokeness, Cancel Culture und Genderpflicht“ - Wütende Reaktionen auf Instagram

„Bayern ist anders als Berlin, wir lehnen Wokeness, Cancel Culture und Genderpflicht ab. Bei uns darf man essen was man will, sagen und singen was einem gefällt“ - das steht auf dem neuesten Instagram-Foto des CSU-Chefs geschrieben. Dazu schreibt er noch: „Bei uns ist der Himmel weiß-blau und nicht grün. Hightech und Heimat passen gut zusammen, das ist der bavarian way of life.“

Ob Söder sich im Jahr der Landtagswahl breite Zustimmung seiner Follower erhofft hat? Tatsächlich scheinen aber die negativen Reaktionen auf den Post zu überwiegen. „Was soll denn dieser billige Versuch zu pauschalisieren: In Berlin gibt‘s genauso Menschen, die nicht gendern und sich politisch ‚unkorrekt‘ verhalten, wie es in Bayern die gibt, denen das wichtig ist. Hört einfach auf mit diesen billigen Vereinfachungen“, fordert ein Mann in den Kommentaren. „Leg mal ne andere Platte auf, das ist ja schon neurotisch“, meint jemand zu Söders wiederholten Aussagen zu dem Thema.

„Noch nie sowas Dämliches gelesen“: Kritik an Söder nach Gender-Post

„Noch nie sowas Dämliches von einem MP gelesen. Shame on you!!“ kritisiert eine Frau Söder unter seinem Post. „Warum immer dieser hetzerische Vergleich Bayern - Berlin? Es gibt keine Gender-Pflicht und in jedem Bundesland kann man essen, trinken, singen und sagen, was man will. Hören Sie endlich auf mit diesen bescheuert überzogenen Behauptungen, die die Menschen in Deutschland nur spalten und die dazu führen, dass wir hier in Bayern für überheblich und arrogant gehalten werden! Es steht nicht JEDER bayerische Bürger hinter IHNEN und Ihren unsäglichen Aussagen, Herr Söder“, poltert jemand.

„Schäme mich für solche Aussagen“: Heftige Kritik an CSU-Chef Söder

Eine Frau sieht es ganz ähnlich: „Was? Ein ganzes Bundesland pauschalisieren? Ich, aus Niederbayern, schäme mich für solche Aussagen. Dieses ‚wir & ihr‘. Da hab ich nur noch Kopfschütteln übrig. Wir werden hier in Bayern eh schon als rückständig und hinterwäldlerisch dargestellt. Und Sie erfüllen dieses Klischees mit solchen Aussagen. Davon kann man sich nur distanzieren.“

„Ab jetzt jeden Tag so populistischer Scheißdreck ohne Substanz?“ fragt jemand. „Markus, keiner versucht dir deinen täglichen Schweinebraten zu verbieten, keiner will dir verbieten, dass du sagen kannst, was du Scheiße findest. Aber man muss in einer Demokratie damit klarkommen, dass Leute auch deine Meinung Scheisse finden.“

Andere nehmen den Söder-Post mit Humor: „Modernität, Fortschritt und Entwicklung ist aber auch uncool. Wollen wir natürlich nicht!!!“ schreibt jemand sarkastisch und eine Frau fragt schlicht: „Was darf Satire?“ (kam)

