Wolf in Ostbayern unterwegs: Mehrere Schafe gerissen – Dringende Empfehlung an Landwirte

Von: Franziska Konrad

Die Hinweise verdichten sich: Im bayerischen Landkreis Tirschenreuth soll ein Wolf mehrere Schafe getötet haben. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Immer mal wieder wurden in den letzten Monaten in Bayern Wölfe gesichtet. Nun ist es erneut so weit. Dieses Mal soll das Raubtier in der Oberpfalz mehrere Schafe getötet haben.

Tirschenreuth – Landwirte und Schäfer fürchten ihn, Naturschützer setzen sich für ihn ein: Der Wolf ist in Bayern ein durchaus umstrittenes Tier. Erst vor wenigen Monaten sorgten etwa brutale Schafsrisse im Süden des Freistaats, bei Garmisch-Partenkirchen, für Entsetzen. Nun soll das bekannte Raubtier erneut zugeschlagen und Schafe getötet haben. Dieses Mal im Landkreis Tirschenreuth.

Wieder Wolf in Bayern unterwegs: Mehrere tote Schafe in der Oberpfalz

Über den neusten Wolfsnachweis im Freistaat berichtete das Umwelt-Landesamt am Freitag, 21. Oktober. Demnach sollen in der Oberpfalz am 12. Oktober insgesamt drei Tiere gerissen worden sein. Ein weiteres Schaf musste wegen seiner schweren Verletzungen getötet werden.

Ein Wolfsexperte begutachtete die toten Tiere und entnahm Genproben. „Erste Ergebnisse der Genanalyse bestätigen einen Wolf als Verursacher“, berichtete die Behörde. Allerdings sei die Untersuchung noch nicht abgeschlossen.

Wolf reißt Schafe in Bayern: Dringende Empfehlung an Schäfer und Landwirte

Wichtiger Hinweis für Schäfer und Landwirte vom Landesamt: Finanzielle Schäden, die durch Wolfsrisse in einer Herde entstehen, werden vom Freistaat Bayern ausgeglichen. Außerdem rät das Amt allen Nutztierhaltern in der betroffenen Region, ihre Tiere vor Übergriffen mit einem Spezialzaun gegen Wölfe zu schützen. Die Kosten dafür können die Halter mitunter vollständig erstattet bekommen.

