„Wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen“ – Beliebtes Sushi-Restaurant in Franken schließt Ende des Monats

Von: Adriano D'Adamo

Um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können, haben sich die Besitzer des Dai-Restaurants in Roth dazu entschieden, das Lokal endgültig zu schließen. Pläne für die Zukunft des Lokals stehen bereits.

Roth – Nach rund vier Jahren wird das asiatische Restaurant Dai in Roth schließen. Jedoch steckt kein wirtschaftlicher Grund hinter dieser Entscheidung, sondern ein familiärer. Die Besitzer haben sich zu diesem Schritt entschlossen, um mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können.

Zum Wohle der Familie: Restaurant schließt Ende April in Roth engültig

Bereits Mitte Dezember haben sich Steffi und Szabolcs-Janos Mărcuș, die Besitzer des Restaurants, dazu entschlossen, den Restaurantbetrieb umzustellen. Aufgrund von Personalmangel bieten sie nur noch Lieferungen und Abholungen an, bevor sie das Lokal am 29. April endgültig schließen. Zu diesem Schritt hat sich das Paar entschlossen, denn sie „wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen“, erklärt Szabolcs-Janos Mărcuș Merkur.de. Für ihn ist besonders wichtig, mehr Zeit für seine rund eineinhalb Jahre alte Tochter zu haben. Gastronomie und Familie passten nicht zusammen.

Das Dai-Restaurant in Roth wird bald schließen. © Szabolcs-Janos Mărcuș

„Ich habe 70 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich will mich jetzt auf die Familie konzentrieren. Es ist oft ganz schwer und für die Familie belastend“, sagt der Familienvater. Neben dem Sushi-Restaurant in Roth hat das Paar auch ihr Poke Bowl-Restaurant in Schwabach geschlossen.

„Man macht das nicht unbedingt für das Geld“ – Pläne für Nachfolger und neue Arbeit stehen

Der Restaurantbesitzer hat auch schon einen Plan, wie es nach der Schließung ihres Restaurants weitergehen soll. Er wird als Koch in einem anderen Restaurant anfangen. Ihm liegen auch bereits mehrere Angebote vor, aber er hat noch keinen Vertrag unterschrieben. „Ich weiß, dass heutzutage jeder einen Koch braucht.” Bevor das Paar aber das Restaurant ein letztes Mal verlassen wird, schauen sie sich bereits nach einem Nachfolger um. Sie haben mehrere Interessenten, welche in die Räumlichkeit einziehen wollen. Nach einem Auswahlverfahren sind noch drei Kandidaten übrig, aber die aktuellen Besitzer sind weiterhin offen für Angebote. Nächste Woche wollen sie bekannt geben, welcher Bewerber die Räumlichkeiten mieten darf.

„Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren ist es anders.” Bis dahin will Mărcuș kein eigenes Restaurant mehr leiten. Jedoch wird er eine bestimmte Sache aus seinem eigenen Lokal vermissen: die Sushi-Kurse. Am Sonntag findet der letzte Kurs in seinem Restaurant statt.“ Das mache ihm viel Spaß. „Ich würde gerne Vollzeit-Kurse geben. Man macht das nicht unbedingt für das Geld“, erzählt der Koch. Er freut sich in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

