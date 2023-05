„Solche Treffpunkte braucht es einfach“: Angesagte Queer-Bar zieht von Berlin nach Bayern

„Schutzraum“ für LGBTIQ*-Community

+ © Lena Meyer Im März 2023 eröffneten die Brüder Lukas und Kilian Flade die Moritz Bar in Würzburg. © Lena Meyer

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Einfeldt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für Kilian und Lukas Flade ist es ein „Ort, den wir uns früher selbst in der Stadt gewünscht hätten“: Im März 2023 eröffneten die Würzburger Brüder die queere Moritz Bar.

Würzburg – Inhaber Kilian Flade versteht die Moritz Bar als Treffpunkt der queeren Community. Ein Raum, frei von Diskriminierung und Ausgrenzung. „Solche Treffpunkte braucht es einfach“, sagt der gebürtige Würzburger im Gespräch mit Merkur.de – und das nicht zuletzt in Hinblick auf weiter steigende Straftaten gegenüber queeren Menschen.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) hätte sich alleine in Bayern die Zahl der Übergriffe zwischen 2010 und 2021 versiebenfacht. Zuletzt entspräche das im Bundesland 88 solcher Delikte pro Jahr. Flade will dagegen ein Zeichen setzen – nicht nur ein Bewusstsein schaffen, sondern Aufklärung leisten und einen „Schutzraum“ für Betroffene bereitstellen. Seit dem 18. März hat die Moritz Bar in der Burkarderstraße 12 geöffnet. Bereits wenige Monate später steht fest: Es ist ein voller Erfolg.

Mainviertel statt Wedding: Würzburger eröffnen queere Bar in der Burkarderstraße

Die queere Geschichte Würzburgs ist laut Kilian Flade vor allem mit einer Institution verbunden: dem vor 50 Jahren gegründeten WuF-Zentrum, nach eigenen Angaben das „schwul-lesbische Zentrum in Würzburg“. Darüber hinaus gibt es noch einzelne Queer-Parties und den „sehr engagierten“ Queer Pride e.V. – doch eines fehlte dem Würzburger: eine queere Bar.

Dass er schon einmal eine Kneipe gegründet hatte – damals wie heute mit seinem Bruder Lukas – ist mittlerweile eine Dekade her. Bereits 2013 hieß diese Moritz Bar. Das Bewusstsein war ebenfalls das gleiche – für die LGBTIQ*-Community einzustehen. Schon damals mit dabei: Die laut Flade „wichtigste Mitarbeiterin“: die Discokugel. Was jedoch anders war: Die Moritz Bar befand sich nicht in Würzburg, sondern in Berlin. Die New York Times hatte über eine „coole“ Kneipe in Wedding berichtet – im März haben sie nun also den gleichen Ansatz in die siebtgrößte Staat des Freistaats gebracht.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Ort, den wir uns früher selbst in der Stadt gewünscht hätten“: Inhaber über „sehr positve Resonanz“

In seiner Heimatstadt wollte Kilian Flade die Lücke schließen, die mittlerweile nicht mehr existente queere Bars zuvor in Würzburg hinterlassen hatten. Gemeinsam mit seinem Bruder wollte er „einen Ort schaffen, den wir uns früher selbst in der Stadt gewünscht hätten“ – ein Gedanke, der in der Studentenstadt gut ankommt. Seine Gäste genießen einen Ort, „an dem man sich sicher und wohlfühlen kann“. Zusätzlich gibt es „spannende“ Drinks.

Es mache Flade „glücklich und stolz“: Die Resonanz auf Würzburgs neueste queere Bar ist „sehr positiv“ – und das war sie sogar schon vor der Eröffnung, als Schaulustige interessiert die Renovierung zur Moritz Bar verfolgt hatten. Es folgte eine „fulminante Eröffnungsfeier“ sowie weitere „sehr schöne Nächte“. Einer der nächsten Anlässe zum Feiern: Die Würzburg Queer Pride am 24. Juni.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.