Würzburger Wurststreit: Nur noch vegetarische Gerichte angekündigt – jetzt fliegen die Fetzen

In Würzburg geht‘s um die Wurst: Beim Hafensommer soll es kein Fleisch mehr geben. Dafür gibt es nun heftigen Gegenwind, die Meinungen gehen auseinander.

Würzburg – Würzburg im Streit: Beim anstehenden Hafensommer vom 21. Juli bis zum 6. August 2023 soll es nur noch vegetarisches Essen geben. Für die Organisatoren ein nachvollziehbarer Schritt, den sie auch mit dem letztjährigen Konsum der Besucher begründen – für viele andere aber ein Affront. Im Rathaus flogen die Fetzen, auf den Straßen ist man sich uneins.

Würzburg im Wurststreit: Hafensommer wird vegetarisch – im Rathaus fliegen die Fetzen

Der Würzburger Wurststreit war Thema in der Abendschau beim BR vom 25. April, zu finden auch in der ARD-Mediathek. Die Ausgangslage: Seit 2022, nach Corona-Pause, findet der Hafensommer wieder statt, samt Konzerten, Verpflegung und hoffentlich sommerlichem Wetter. Und bereits im letzten Jahr war die Stadtveranstaltung vegetarisch – Fleisch gab es nicht, dafür aber noch Fisch. In diesem Jahr soll es nun ausschließlich vegetarisches Essen geben.

Der Veranstalter, der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg, begründet dies unter anderem damit, dass 2022 die Nachfrage unter den rund 10.000 Besuchern nach den vegetarischen Gerichten höher war. Zudem, so heißt es im Bericht der Abendschau, wolle die Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral sein. Der Schritt hin zur vegetarischen Wurst beim Hafensommer wurde aber nicht überall gut aufgenommen – erst recht nicht im Rathaus der Stadt selbst.

Es geht um die Wurst: CSU erbost – „Wo soll das Ganze aufhören?“

Beim Thema vegetarisches Essen beim Hafensommer ging es heiß her im Würzburger Rathaus, heißt es in der BR-Sendung. In Person von Wolfgang Roth, dem Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, zeigt sich die CSU erbost. „Wo soll das Ganze aufhören? Wir haben jetzt den Hafensommer, wo es nur noch vegetarische Ernährung gibt, machen wir dann in der Kantine weiter, im Rathaus? Was ist mit den Volksfesten? Gibt es auf der Kiliani dann auch nur noch vegetarische Ernährung?“, so der CSU-Mann weiter.

Sandra Vorlová, Grüne-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, sieht das natürlich anders. Jeder müsse für sich entscheiden, wie wichtig das Thema nun – neben Klimawandel und Überhitzung – wirklich sei. „Für mich persönlich nicht“, so Vorlová.

Vegetarisches Essen als einziges Angebot? Das Thema kocht immer wieder hoch – so zum Beispiel an Schulen und Kitas.

„Das Gegenteil von Umerziehung“: Kulturreferent verweist auf Trends unter Besuchern

Geteilte Meinungen im Rathaus – aber auch auf der Straße. Beim Stimmenfang der Abendschau in Würzburg zeigt sich eine Passantin positiv überrascht vom Geschmack der vegetarischen Bratwurst, während ein anderer Fußgänger konstatiert, dass die Bratwurst und das Steak doch zu einer Sommerveranstaltung dazugehören. Im Kulturreferat zeigt man sich von der Debatte eher unbetroffen, es sei ja kein Fleischverbot, andernorts in Würzburg würde es weiterhin Fleisch geben – der Schritt sei „das Gegenteil von Umerziehung. Wir greifen die Trends von unseren Besuchern auf und verstärken sie“, so Achim Könneke, der Würzburger Kulturreferent. (fhz)

