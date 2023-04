Mädchen (10) in Wunsiedel getötet: Was wir wissen - und was nicht

Von: Katarina Amtmann

In Wunsiedel starb ein Mädchen (10), die Ermittler gehen von der Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus. Was wir wissen - und was nicht.

Wunsiedel - Ein Mädchen wurde am Dienstag, 4. April, tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel gefunden. Die Polizei geht von einer Tatbeteiligung eines fast Gleichaltrigen aus. Was genau ist dort passiert?

Totes Mädchen in Wunsiedel: Elfjähriger Junge unter Verdacht

Im Fall des getöteten Mädchens in Wunsiedel halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zurück. Es gibt keine große Pressekonferenz, nur knappe Mitteilungen. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler mittlerweile von der Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus, der genau wie das Opfer in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung gelebt hatte. Viele Fragen sind noch offen.

Mädchen in Wunsiedel getötet - Was wir wissen

Der Ort des Geschehens: Die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung liegt in Wunsiedel. Fast 90 Kinder und Jugendliche finden hier Platz, fast ebenso viele Beschäftigte kümmern sich um sie. Zum Tatzeitpunkt sind deutlich weniger Kinder und Jugendliche in der Einrichtung als sonst, viele sind in den Osterferien in ein Skilager gefahren.

Das Opfer: Das Mädchen (10) wird am Dienstag tot in seinem Zimmer gefunden. Einen Unfall oder ein medizinisches Problem als Todesursache schließt die Staatsanwaltschaft etwas später aus. Man geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Ermittlungen: Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt es mehr als 24 Stunden, erste Ermittlungsschritte einzuleiten, ohne dass die Öffentlichkeit etwas mitbekommt. Erst am späten Mittwochvormittag werden die Medien informiert. Eine Soko mit rund 40 Mitarbeitern sichert Spuren, befragt Zeugen und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Weil zu den Zeugen auch viele Kinder und Jugendliche zählen, werde besonders sensibel vorgegangen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Spuren: Am Freitag lichtet sich der Nebel etwas. Spurenfunde und deren Auswertung lassen laut Polizei den Rückschluss zu, dass ein Elfjähriger an der Tat beteiligt war.

Die Stadt: 9200 Einwohner leben in der oberfränkischen Stadt. Das Opfer dürfte dort allerdings kaum persönlich bekannt gewesen sein. Das Kinder- und Jugendhilfe-Zentrum wirkt wie eine eigene kleine Welt in der Stadt. Die Betroffenheit ist dennoch groß, Blumen und Kerzen werden nahe der Einrichtung abgelegt. „Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Tod des Mädchens. Mein Mitgefühl gilt den Betroffenen, der Familie, den anderen Kindern im Heim sowie den Mitarbeitern“, sagt Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Menschen in Wunsiedel trauern um das getötete Mädchen (10). © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mädchen in Wunsiedel getötet: Was wir nicht wissen

Der Tatablauf: Was geschah mit der Zehnjährigen? Wie ist sie gestorben? Polizei und Staatsanwaltschaft wollen dazu nichts sagen. Ein Sexualdelikt stufen sie am Donnerstag als unwahrscheinlich ein.

Das Motiv: Zu einem Motiv schweigen die Ermittler.

Weitere Tatbeteiligte: Ob es weitere Tatbeteiligte geben kann oder gibt, ist unklar. Am Mittwoch hatte es aus Sicherheitskreisen geheißen, zwei Elfjährige und ein 16-Jähriger stünden im Fokus.

Die anderen Kinder: Wie geht es den anderen Kindern in der Einrichtung? Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) lobt das Haus für die Aufarbeitung und dafür, den anderen jungen Bewohnern Sicherheit zu geben. Klar ist jedoch auch: Sie kämen sowieso schon aus schwierigen Verhältnissen, räumt die Politikerin ein.

Familiäre Hintergründe: Dazu machen die Behörden mit Rücksicht auf das Alter des Opfers und des Jungen, der als tatbeteiligt gilt, keine Angaben. Offiziell ist nicht bekannt, warum sie in der Einrichtung untergebracht waren, ob sie aus der näheren Umgebung von Wunsiedel kommen, ob Kontakt zu Familienangehörigen bestand.

Wie es für den Elfjährigen weitergeht: Präventiv sei er in einer gesicherten Einrichtung untergebracht, heißt es. Sicher ist so viel: Als Elfjähriger ist er nicht strafmündig. Ob er etwas zur Tat sagt oder gesagt hat, ist unklar. Man werde alle weiteren Schritte mit den Jugendbehörden abstimmen, betonen Polizei und Staatsanwaltschaft.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.. (kam/dpa)