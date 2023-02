„Wurde nicht vermisst“: Welpe Duke landet mit Fehlstellung der Pfoten im Tierheim

Von: Tanja Kipke

Etwas verloren sieht er im Tierheim aus: Welpe Duke braucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg (Merkur.de-Collage)

Er ist ein verschmustes und aufgewecktes Kerlchen: Welpe Duke landete als Fundhund im Nürnberger Tierheim – und sucht jetzt eine neue Familie.

Nürnberg – „Duke kam als Fundhund zu uns und wurde nicht vermisst, somit wissen wir auch nichts über seine Vorgeschichte“, teilt das Tierheim Nürnberg mit. Der kleine Hund wurde also irgendwo aufgegabelt. Mit gerade mal drei Monaten. Jetzt braucht der Welpe ein neues Zuhause.

Name: Duke Rasse: Herdenschutzhund-Mix Alter: Drei Monate Geschlecht: Männlich, nicht kastriert

Welpe Duke landet mit drei Monaten im Tierheim

„Er ist ein total liebes, verspieltes, verschmustes und aufgeschlossenes Kerlchen, der das Hunde 1 x 1 noch lernen muss“, beschreiben die Tierschützer Duke. Ganz welpentypisch hat er noch jede Menge Hummeln im Hintern. Er kommt aber trotzdem schon ganz gut selbst zur Ruhe. „Was für eine Rasse genau in ihm steckt, wissen wir nicht, jedoch hat er definitiv einen Herdenschutzhund mit drinnen und dessen muss man sich bewusst sein.“

Was die neue Familie auch beachten muss: Duke hat eine Fehlstellung der Pfoten. „Grund hierfür kann ein Wachstumsschub und/oder Fehl- beziehungsweise Mangelernährung sein.“ Aktuell habe er damit keine Probleme, in Zukunft müsse man dies aber trotzdem beobachten. Wer Duke kennenlernen will, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen.

Im Nürnberger Tierheim warten zahlreiche Hunde auf ein neues Zuhause

In Nürnberg warten noch zahlreiche weitere Hunde auf eine neue Familie. Zum Beispiel Bronco, der „alles verloren hat“ und als Fundhund im Tierheim landete. Oder Mandy, die ins Tierheim kam, weil ihr Besitzer ins Krankenhaus musste. Auch Tyson wartet seit über einem Jahr auf ein neues Zuhause. Vier Tage vor Weihnachten hatten seine Besitzer ihn einfach ausgesetzt. (tkip)

