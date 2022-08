Ärger für den Drachenlord – Hat der YouTuber Gewaltvideos verbreitet?

Von: Thomas Eldersch

Der YouTuber Drachenlord hat erneut Ärger mit der Justiz. Diesmal soll es um die Verbreitung von anstößigen Videos gehen. Er verbüßt bereits eine Bewährungsstrafe.

Emskirchen – Kaum ein YouTuber polarisiert so wie der aus Mittelfranken (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) stammende Rainer Winkler alias Drachenlord. Zuletzt stand der 33-Jährige im Fokus der Berichterstattung wegen seiner Verurteilung am Landgericht Nürnberg-Fürth. Ihm wurde zu Last gelegt, mehrere Körperverletzungen begangen zu haben. Dafür bekam er eine einjährige Bewährungsstrafe. Jetzt hat der YouTuber erneut Ärger mit der Justiz.

YouTuber Drachenlord soll gewaltverherrlichende und tierpornographische Videos verbreitet haben

Seit Jahren schafft es der Drachenlord immer wieder in den Schlagzeilen zu landen. Weniger wegen seines Contents, den er für die Video-Plattform YouTube produziert, sondern mehr mit seinen verbalen Entgleisungen und handgreiflichen Streits mit seinen sogenannten Fans. Teilweise wurde sein Haus von Scharen von Menschen belagert, sodass sogar die Polizei einschreiten musste. Am Ende führte die Dauerbelagerung des Hauses seiner Eltern dazu, dass er sich eine neue Bleibe suchte.

YouTuber „Drachenlord“ (l.) betritt den Verhandlungssaal im Strafjustizzentrum Nürnberg. Jetzt hat er wieder Ärger mit der Justiz. © Stringer/dpa

Aber es wurde nicht still um den 33-Jährigen. Aktuell soll die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Winkler ermitteln. Das fand der BR auf Nachfrage heraus. Im Raum steht der Verdacht der Verbreitung von gewalt- oder tierpornographischer Videos. Er selbst nahm bereits in zwei Videos auf seinem YouTube-Kanal Stellung zu den Vorwürfen.

YouTuber Drachenlord nimmt Stellung zu den Anschuldigungen

Der Drachenlord bestreitet zwar, tierpornographische Videos verbreitet zu haben. Jedoch soll er auf einem „speziellen Forum“ Videoinhalte geteilt haben, die er laut seiner Aussage jedoch mit gewaltverherrlichend gekennzeichnet haben soll. Diese Foren sollen auch einen gewissen Fetisch bedienen, bestreitet der 33-Jährige nicht. Weiter spricht er davon, dass die Polizei seine technischen Geräte wie PC und verschiedene Datenträger konfisziert haben soll. Wie weit die Ermittlungen gegen den Franken vorangeschritten sind, war zunächst nicht bekannt. (tel)