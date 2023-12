Zahlreiche Warnungen in Bayern aktiv: Hochwasser, Sturmböen und Nebel folgen auf Wintereinbruch

Von: Elisa Buhrke

In Bayern sind derzeit zahlreiche Wetter-Warnungen aktiv. Besonders besorgniserregend: Auf den Wintereinbruch folgt Tauwetter. Damit droht Hochwasser in Schwaben, Ober- und Niederbayern sowie Franken.

München - Nach den heftigen Schneefällen am vergangenen Wochenende taut der Freistaat langsam auf: In Bayern werden am Samstag (9. Dezember) und Sonntag (10. Dezember) flächendeckend Plusgrade erwartet. Dafür sind zahlreiche neue Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aktiv: Sturmböen, Dauerregen, Frost und Glätte – um nur einige zu nennen. Je nach Region gestaltet sich die Lage anders. In vielen Landkreisen gelten zudem Warnungen vor Hochwasser. Die erste Meldestufe ist bereits an drei Standorten überschritten.

Bayern-Karte von Wetterwarnungen durchzogen: Sturmböen, Frost und Glätte

Fast im gesamten Freistaat liegen derzeit Warnungen vor Wind- und Sturmböen vor. Das Alpenvorland im äußersten Süden ist jedoch besonders stark betroffen: Hier gilt bereits seit Samstag um 15 Uhr und noch bis 0 Uhr am Montag eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Diese erreichen oberhalb von 1500 Metern Geschwindigkeiten bis 80 km/h. In exponierten Lagen können sogar bis 100 km/h auftreten. Auch zu leichtem Schneefall kann es im Hochgebirge oberhalb 1000 Metern zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kommen.

In Bayern gelten zahlreiche Warnungen: Darunter vor Sturmböen, Nebel und Hochwasser. (Symbolbild) © Merkur.de Collage: IMAGO / imagebroker (links) und IMAGO / Bernd März

Weniger stürmisch, dafür ebenfalls winterlich geht es hingegen im gesamten Osten Bayerns zu. Hier bleibt Schneefall zwar aus. Jedoch ist von Samstagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags (gegen 2 Uhr) mit Frost und Glätte zu rechnen.

Dauerregen und Nebel in Bayern – Sicht auf weniger als 150 Meter beschränkt

Im südwestlichen Zipfel Schwabens warnt der DWD zudem von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, vor Dauerregen. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen maximal 30 bis 40 l/m² erwartet. Betroffen sind die gesamten Landkreise Oberallgäu und Kempten sowie Teile des Ost- und Unterallgäus.

Zu Nebel kommt es hingegen laut DWD vor allem „im Donau- und Naabumfeld sowie im nördlichen Franken“. Dabei ist die Sicht gebietsweise auf weniger als 150 Meter beschränkt.

Hochwasser droht nach Wintereinbruch: München und Nürnberg betroffen

Im Zuge des einsetzenden Tauwetters droht zudem vielerorts Hochwasser in Bayern. Bislang ist die erste Meldestufe an den drei Messstandorten Greiendorf/ Aisch, Binzwangen/ Altmühl und Thann/ Altmühl (hier bereits seit Donnerstag, 7. Dezember) überschritten. Doch auch in weiteren Regionen sorgt der abschmelzende Schnee für hohe Wasserstände in den Flüssen: Der Hochwassernachrichtendienst (hnd) Bayern hat für ganz Schwaben, den Norden Oberbayerns, weite Teile Niederbayerns und Mittelfrankens eine Vorwarnung vor Hochwassergefahr ausgerufen. Betroffen sind auch München, Nürnberg und Augsburg sowie deren Umland.

Im Nordwesten des Freistaats – und damit für Teile Unter-, Ober- und Mittelfrankens – gilt bereits eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

