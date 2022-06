„Es ist tragisch“: Zehnjähriger von Kuh getötet – Trauer im Kreis Rosenheim

Von: Michael Weiser

Auf einem Bauernhof in Feldkirchen-Westerham wurde ein zehnjähriger Bub von einer Kuh getötet. © Uwe Lein/dpa

Auf einem Bauernhof ist ein zehnjähriger Bub bei einem tragischen Unglück gestorben. Er ist von einer Kuh gegen eine Wand gedrückt worden. Unfälle wie dieser sind leider nicht selten.

Feldkirchen-Westerham – Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Kreis Rosenheim steht unter Schock: Ein zehnjähriger Bub ist am späten Donnerstagnachmittag im Stall eines Bauernhofs von einer Kuh getötet worden.

„Es ist tragisch“, sagt Bürgermeister Hans Schaberl tief betroffen. Er ist mit der Familie des Buben entfernt verwandt. Familienangehörige hatten den Zehnjährigen leblos auf dem Hof gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am selben Abend im Krankenhaus.



Drama auf Bauernhof: Zehnjähriger wird von Kuh an der Stallwand erdrückt

Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus, wie Sprecher Stefan Sonntag sagt. Der Unfall ereignete sich in einem modernen, großzügigen Laufstall. Offenbar drückte eine Kuh den Buben an eine Wand des Stalls, dabei wurde der Grundschüler schwer verletzt. Der Bub galt als guter Sportler, er soll gern zu Hause auf dem Hof mitgeholfen haben.

Kreisbäuerin Katharina Kern betont, dass Kühe im Grunde friedfertige Tiere sind. „Aber sie reagieren nicht wie ein Mensch.“ Was die Kuh bewegt haben mag, den Buben einzukeilen, könne man nicht sagen. „Man kann auch im alltäglichen Umgang mit Kühen nicht von Haus aus annehmen, dass nichts passiert.“ Auch erfahrene Almbauern nähern sich ihren Tieren mit Vorsicht, sagt sie. „Sie können auch mal krank sein oder gestresst oder sich erschreckt haben.“ Auch Bürgermeister Hans Schaberl, selbst ehemaliger Landwirt, betont: „Unfälle passieren auf Bauernhöfen.“



Zehnjähriger von Kuh getötet: Trauerhilfe für Mitschüler

An der Grundschule Feldkirchen-Westerham verbreitete sich die Nachricht vom Tod des Buben schnell. Hannelore Maurer weiß, wie schwer es für die Mitschüler des Buben wird, mit dieser traurigen Nachricht in die Ferien zu gehen. Sie ist Gemeindereferentin an der Stadtteilkirche Rosenheim-Inn und begleitet Trauernde seelsorgerisch. Zusammenkommen, eine Kerze anzünden, gemeinsam ein Gebet sprechen – das habe nun einen besonderen Stellenwert.

Auch Manfred Jahn von der Jugend- und Erziehungsberatungsstelle der Caritas betont, die gemeinsame Trauerarbeit sei nun besonders wichtig. Der Platz des Jungen wird im Klassenzimmer nach den Ferien frei bleiben. „Es könnte hilfreich sein, ein Bild von ihm dorthin zu stellen oder Blumen hinzulegen.“ Für die Grundschüler sei das einfacher als ein leerer Platz, glaubt er.



Unfälle mit Rindern keine Seltenheit: Joggerin wurde in München von Kuh schwer verletzt

Unfälle mit Rindern sind nicht so selten. Das musste selbst der frühere, im Jahr 2000 gestorbene Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl erleben. Im Jahr 1993 wurde er auf dem Hof seines Sohnes von einem Stier lebensgefährlich verletzt.

2014 machte ein besonders spektakulärer Fall Schlagzeilen: Mitten in München fiel damals eine entlaufene Kuh eine Joggerin an, nahm sie auf die Hörner und verletzte sie schwer. So außer sich war das Tier, dass die Polizei es nur mit Schüssen aufhalten konnte. Das Rind, das an jenem Morgen vom Schlachthof geflohen war, starb.