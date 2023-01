Außergewöhnlicher Fund: Geheimzimmer hinter Tresor in Regensburg entdeckt

„Kammerl“ als Versteck vor den Nazis?

+ © Stefan Effenhauser/Amt für Archiv und Denkmalpflege Regensburg In diesem kleinen, versteckten Raum könnten sich in der NS-Zeit Verfolgte aufgehalten haben. © Stefan Effenhauser/Amt für Archiv und Denkmalpflege Regensburg

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Eldersch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In den 1930er-Jahren wurde ein kleiner Raum in einem historischen Gebäude zu einem Versteck umgebaut. Ob darin Regimegegner versteckt wurden, müssen jetzt Experten herausfinden.

Regensburg – Die Stadt Regensburg blickt auf eine lange Geschichte zurück, die weit bis in die Römerzeit zurückreicht. Besonders die gut erhaltene, historische Altstadt lockt jährlich Tausende von Touristen in die Oberpfalz. Jetzt könnte die Donau-Metropole bald noch um eine Sehenswürdigkeit reicher werden. In einem alten Gebäude im Herzen der Stadt wurde jetzt ein geheimes Zimmer entdeckt, welches im Dritten Reich möglicherweise als Personenversteck gedient haben könnte.

Geheimer Raum könnte als Versteck für NS-Regimegegner gedient haben

Viele Regensburg-Besucher werden schon an dem Haus vorbeigegangen sein. Seine Adresse lautet Brückstraße 4. Also in genau der Straße, durch die sich täglich zahlreiche Touristen von der Altstadt aus zur Steinernen Brücke durchquetschen. In dem Gebäude lebte einst die Zinngießer-Familie Wiedamann. Jedoch ist das historische Anwesen bereits seit einigen Jahren an einen Investor verkauft worden. In diesem Zusammenhang stieß man auf das Geheimnis in den Eingeweiden des Gebäudes. Und während sich Historiker bemühen, herauszufinden, was genau es mit dem Versteck auf sich hat, gibt es bereits Bestrebungen, das Zimmer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

+ Der Zugang zu dem versteckten Raum lag hinter einer falschen Schrankwand und hinter einem Tresor. © Stefan Effenhauser/Amt für Archiv und Denkmalpflege Regensburg

Eugen Wiedamann saß einst in dem Büro, das einen Zugang zum Geheimversteck verbirgt. Hinter einer unscheinbaren Holzschrankwand befindet sich der doppelt getarnte Eingang in das Zimmer. Erst muss man an einer falschen Rückwand vorbei. Dort trifft man dann auf einen Tresor. Öffnet man diesen, lässt sich im Inneren ebenfalls die gesamte Rückwand aufdrücken und man steht im geheimen Raum. „Der zweite Eingang oder Ausgang, wie man will, führt ins Treppenhaus des Nachbaranwesens“, erklärt Eugen Trapp vom Amt für Archiv und Denkmalpflege der Stadt Regensburg auf Merkur-Nachfrage. Dort wurde der Zugang als Gardarobe getarnt. Das Gebäude war ebenfalls im Besitz der Familie Wiedamann.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Stadtarchiv Regensburg versucht mehr über den geheimen Raum herauszufinden

Schon seit dem späten 19. Jahrhundert nannte die Familie Wiedamann das Anwesen ihr Eigen. Und auch der geheime Raum war eigentlich schon lange bekannt. Die Familie nutzte das „Kammerl“ als Lagerstätte für alte Akten. Jedoch wurde er im „Zeitraum zwischen 1931 und 1939 zu einem funktionierenden Versteck, in dem man sich auch länger aufhalten kann, ausgebaut“, so Trapp. Ob allerdings darin in der NS-Zeit auch verfolgte Personen wie Juden, Kommunisten oder andere sogenannte Staatsfeinde versteckt wurden, ist noch nicht ganz klar. „Das ist die Frage, die uns seit Wochen oder sogar Monaten umtreibt“, sagt Trapp.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Welterbe-Stadt Regensburg – sie ist schon lange kein Geheimtipp mehr für Besucher aus ganz Deutschland. Die Stadt selbst ist Regensburgs größtes Wahrzeichen: Das Zusammenspiel von Donau, Altstadt und Steinerner Brücke ist nicht nur Postkartenidylle pur. Sie bringen der Stadt auch Beschreibungen als „mittelalterliches Wunder Deutschlands“ ein. © rudi1976 via www.imago-images.de Eines der wichtigsten Wahrzeichen Regensburgs: Der Dom St. Peter. Wie durch ein Wunder wurde die Kathedrale während des Zweiten Weltkriegs kaum beschädigt. Er zählt zu den bedeutendsten gotischen Bauwerken Deutschlands und erhebt sich vor allem des Nachts, beleuchtet von Scheinwerfern, majestätisch über die Regensburger Altstadt. © Lindenthaler / Peter Schickert / agefotostock / IMAGO Das bekannteste Wahrzeichen Regensburgs neben dem Dom St. Peter: die Steinerne Brücke. Sie gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst und wurde als einzige Brücke des Mittelalters weltweit bis in die 2000er hinein noch von Autos und Bussen befahren. Sie war die wichtigste Verkehrsachse der Regensburger. Heute ist sie nur für Fußgänger geöffnet und verbindet die Stadtviertel Altstadt, Stadtamhof und Steinweg-Pfaffenstein. © Alexander Rochau / Lindenthaler / IMAGO Regensburg ist auch eine Studentenstadt. Mehr als 30.000 junge Menschen schreiben sich Semester für Semester an einer der Hochschulen oder der Regensburger Universität (im Bild) ein. Sie machen einen großen Teil der Bevölkerung aus und verleihen der Stadt ein junge wie reges Nachtleben. Nicht wenige verlieben sich so sehr in die Stadt, dass sie auch nach ihrem Studium bleiben und ihre berufliche Zukunft in einer der vielen großen Firmen im Speckgürtel rund um Regensburg finden. © picture alliance / Armin Weigel/dpa | Armin Weigel Abendszene in der Altstadt, Freischankfläche nahe Haidplatz, Regensburg. Die Regensburger Kneipen und Bars sind bis weit über die Stadtgrenzen hin bekannt. In der Altstadt locken zahlreiche Establiments mit variantenreichen Getränkekarten und leckeren Speisen. Vor allem im Sommer begeistert die Szenerie mit orangegelbem Licht und vielen jungen Menschen, die die engen Gassen Regensburgs bevölkern. © imagebroker / IMAGO Das Cafe Prinzess ist das älteste Kaffeehaus Deutschlands. Das älteste Kaffeehaus Deutschlands steht in Regensburg: Cafe Prinzess begrüßt seit 1686 mitten in der Altstadt seine Gäste seit 1686. Damals brachten französische Kaufleute das heiße Koffein-Getränk nach Bayern. Heute ist es das beliebte Ziel vieler Regensburger und Touristen. © imagebroker/siepmann / Lindenthaler / IMAGO Die Jahninsel in Regensburg. Die Jahninsel mitten in der Donau ist nicht nur wunderschön anzusehen, sie bietet vor allem im Sommer auch zahlreichen Menschen Platz, um die Sonne zu genießen. Besonders den Grillplatz nahe der Steinernen Brücke bevölkern dann zahlreiche Studenten, die den langen Tag in der Universität oder Hochschule bei einem erfrischenden Kaltgetränk abschütteln. © Gerolf Niessner/Imago Ein Weg an der Donau in der Abendsonne. Im Jahr 179 das erste Mal schriftlich im Rahmen eines Römerlagers erwähnt, weiß man heute dank gefundener Siedlungsspuren, dass der Regensburger Donaubogen bereits in der Steinzeit besiedelt wurde. Ein Grund für die Jahrtausendelange Anziehungskraft sind die Flüsse Regensburgs. Donau, Naab und Regen fließen im Stadtgebiet zusammen. Damals von wichtiger strategischer Bedeutung, heute ein Hauptgrund für die malerische Szenerie. Ein Abendspaziergang zum Beispiel an der Donau entlang lässt das Herz eines jeden Romantikers höher schlagen. © Volker Preußer / IMAGO Gloria von Thurn und Taxis hält regelmäßig Veranstaltungen auf Schloss St. Emmeram ab. Gloria von Thurn und Taxis ist zusammen mit den Veranstaltungen auf Schloss St. Emmeram, wie dem Weihnachtsmarkt und den Schlossfestspielen, ein fester Bestandteil Regensburgs. Bei den Events begrüßt Prinzessin von Thurn und Taxis, so ihr amtlicher Familienname, regelmäßig auch die politische Prominenz Deutschlands. © PPE / APress / IMAGO

Weiter ordnet der Abteilungsleiter ein, dass solch ein Fund, selbst in einer historischen Stadt wie Regensburg, außergewöhnlich ist. „Wenn jemand in den 30er-Jahren in Deutschland solch einen Versteckraum entwirft, weckt das Assoziationen zum ‚Anne-Frank-Haus‘ in Amsterdam.“ Deshalb ist der Stadt sowie dem neuen Eigentümer sehr daran gelegen, dieses Zimmer der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie und in welchen Maße das jedoch stattfinden wird, darüber wird derzeit noch beraten. Sicher ist jedoch, dass das Stadtarchiv bereits fleißig daran arbeitet, mehr über die geheime Kammer herauszufinden und das Rätsel so schnell wie möglich zu lösen. (tel)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.