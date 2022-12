Sie waren auf dem Weg in die Manege: Mehrere Antilopen in Nürnberg ausgebüxt

Teilen

In Nürnberg sind mehrere Nilgauantilopen aus einem Zirkus ausgebüxt. (Symbolbild) © IMAGO / Moritz Schlenk / IMAGO / Hindustan Times

Die Tiere waren gerade auf dem Weg in die Manege, als ein Windstoß einen Zaun umwarf. Lange ging der Freigang für die Tiere jedoch nicht.

Nürnberg - Tierischer Einsatz in Nürnberg. Zwei Antilopen sind während einer Zirkusaufführung ausgebüxt und anschließend frei herumrumgelaufen. Ein Zirkusmitarbeiter habe am Sonntag, den 26. Dezember, fünf Nilgauantilopen in die Manege geführt, teilte die Polizei am Montag mit.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Nürnberg: Zirkustiere büxen aus - Antilopen nach einer Stunde wieder gefangen

Weil dabei durch einen Windstoß eine Absperrung umfiel, erschraken zwei der Tiere so sehr, dass sie kurzerhand über den Zaun sprangen. Nach einer Stunde war der Freiluftspaziergang wieder zu Ende. Die Tiere wurden mit blutigen Hufen von den Einsatzkräften wieder zurück nach Hause gebracht.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)