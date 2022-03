Mädchen auf Damentoilette gefilmt: Verdächtiger ist erst 14 - und stand unter Alkoholeinfluss

In Zirndorf gab es einen Spannervorfall (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

In Zirndorf wurde am Wochenende eine Jugendliche auf der Damentoilette gefilmt. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden und muss sich nun verantworten.

Zirndorf – Am Samstagnachmittag (19. März) ereignete sich auf der Damentoilette in einem Einkaufszentrum in der Rothenburger Straße in Zirndorf (Landkreis Fürth) ein Spannervorfall. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Gegen 16.45 Uhr fiel dem Mädchen auf, dass sie in ihrer Kabine mit einem Handy gefilmt wurde. Die Jugendliche reagierte schnell und konnte den Spanner mithilfe von Angehörigen festsetzen.

Zirndorf (Landkreis Fürth): Spannervorfall! Streife findet Drogen und Alkohol

Die verständigte Streife der Zirndorfer Polizei konnte den Verdächtigen an Ort und Stelle festnehmen. Das Handy wurde sofort auf die illegalen Aufnahmen hin untersucht - die Anschuldigungen bestätigten sich. Außerdem fanden die Beamten bei dem 14-Jährigen noch eine geringe Menge an Marihuana sowie eine Schnapsflasche. Daraufhin musste der Junge ein Alkoholtest machen. Und das Ergebnis sprach für sich: 1,6 Promille hatte der Verdächtige im Blut.

Zirndorf bei Nürnberg: Ermittlungen nach Spannervorfall eingeleitet

Der 14-jährige Jugendliche muss sich nun wegen verbotener Filmaufnahmen und illegalen Drogenbesitzes verantworten. Die Polizei übergab ihn anschließend an seinen Vater.