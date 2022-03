Tödlicher Unfall nahe Nürnberg: Auto fährt über rote Ampel – und nahezu ungebremst in Traktor

Von: Thomas Eldersch

Viel blieb von dem Toyota des 85-jährigen Unfallopfers nicht mehr übrig. © NEWS5 / Klein

Westlich von Nürnberg stieß am Freitagnachmittag ein Auto mit einem Traktor zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Autos tödlich verletzt.

Zirndorf/Winterdorf – Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagnachmittag in der Nähe von Nürnberg. Westlich der Stadt auf der Rothenburger Straße auf Höhe des Zirndorfer Ortsteils Wintersdorf stießen ein Toyota und ein Traktor nahezu ungebremst zusammen. Für den Fahrer des Toyotas endete der Unfall tödlich. Er verstarb noch vor Ort.

Tödlicher Unfall nahe Nürnberg: Toyota rast mit hoher Geschwindigkeit in Traktor

Es war gegen 16.45 Uhr als der 85-jährige Toyota-Fahrer aus Fahrtrichtung Ammerndorf kommend auf eine Kreuzung an der Markgrafenstraße zufuhr. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr der Rentner die rote Ampel fast ungebremst, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Zur selben Zeit bog ein Traktorgespann, aus einem Feldweg kommend, in die Rothenburger Straße ein. Die beiden Fahrzeuge stießen mit großer Wucht zusammen.

Teile des Autos haben sich noch am Traktor verfangen. © NEWS5 / Klein

Der 85-Jährige zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu, heißt es in der Mitteilung weiter. Rettungskräfte, die umgehend zum Einsatzort gerufen wurden, versuchten sofort den Mann zu reanimieren – ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Nürnberg: Unfallursache muss noch ermittelt werden

Beamte der Verkehrspolizei Fürth fuhren ebenfalls zum Unfallort und begannen mit der Ermittlung der Unfallursache. Die Staatsanwaltschaft bestellte außerdem noch einen Sachverständigen hinzu. Noch bis in die Abendstunden wurde der Unfallort untersucht. Die Polizei stellte darüber hinaus den zerstörten Toyota und das Traktorgespann sicher.

Unterstützt wurden die Ordnungshüter vor Ort von Kräften der Feuerwehr. Sie halfen unter anderem beim Ausleuchten der Unfallstelle. Die Kreuzung wurde über mehrere Stunden gesperrt. Die Räumungsarbeiten waren erst gegen 20.30 Uhr abgeschlossen. Derweil leitete die Feuerwehr den Verkehr am Unfallort vorbei. (tel)

