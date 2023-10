Zoff in Nürnberg: Neu geplanter Stadtteil sorgt für Unmut – weil der Boden zu wertvoll ist

Wohnraum ist auch in Nürnberg rares Gut. Neubauten könnten dabei schnell Abhilfe schaffen. Doch die sorgen nicht selten für Zündstoff – so auch das geplante Siedlungsquartier im Stadtteil Wetzendorf.

Nürnberg – Noch erstreckt sich an der Parlerstraße im Nürnberger Nordwesten ein Acker. Auf ihm gedeihen in langen Reihen bisweilen Salat, Lauch und Mangold. Doch das soll sich schon bald ändern. Wie der BR berichtet, plant die Stadt auf dieser Fläche im Stadtteil Wetzendorf den Bau einer neuen Siedlung. Auf rund 31 Hektar sollen bald bis zu 2800 Menschen ein neues Zuhause finden. So zumindest der Plan.

Neubaugebiet in Nürnberg sorgt für Zündstoff - BN wehrt sich gegen Siedlungsprojekt der Stadt

Neben Wohnungen sollen auf dem Areal auch ein Kinder- und Jugendhaus, eine Kindertagesstätte sowie mehrere Läden und Einkaufsmöglichkeiten entstehen, teilt die Stadt Nürnberg mit. Dagegen wehrt sich jedoch der Bund Naturschutz (BN). Grund: Der Boden im Nürnberger Norden sei viel zu wertvoll und dürfe nicht bebaut werden.

Das findet Dirk Richter, Vorsitzender der Ortsgruppe des BN. Die nährstoffreiche Humusschicht sei über viele Jahre hinweg von den lokalen Landwirten aufgebaut worden. „Hier wachsen Salat und Spargel, und die Böden sind nicht so sandig wie in anderen Teilen im Knoblauchsland“, erklärt er.

Genehmigt ist das neue Siedlungsprojekt der Stadt Nürnberg noch nicht. Einige Flächen muss die Stadt erst noch von Landwirten abkaufen, ehe der erste Bagger über den Acker rollen kann. © Schellenberg & Bäumler Architekte

Eine großflächige Bebauung mit über 1300 Wohneinheiten, so wie es die Stadt auf ihrer Webseite mitteilt, liege daher nicht im Interesse der Landwirtschaft. Richter selbst habe sich bereits mit einigen Landwirten über das geplante Projekt unterhalten, und alle waren sich einig: Das Knoblauchsland muss als Ganzes erhalten bleiben.

Neues Siedlungsquartier im Nürnberger Knoblauchsland liegt im Überschwemmungsgebiet

Neben der stadtnahen Landwirtschaft sorgt sich der BN aber auch um die Artenvielfalt im Knoblauchsland. Auf der Ackerfläche leben und brüten einige geschützte Vogelarten, wie etwa der Kiebitz oder das Rebhuhn, berichtet Nordbayern. Zudem bemängelt der BN die mit der Bebauung einhergehende Verdichtung eines Überschwemmungsgebiets.

Bisher ziehen sich zwischen den Feldern noch lange Wassergräben hindurch, die bei Starkregen wie ein Schwamm wirken und Hochwasser verhindern. Werden nun aber Wohnblöcke auf diese natürliche Schutzfläche gebaut, so befürchten die Naturschützer, gerate das System ins Wanken. „Es ist nicht so, dass es keine Alternativen gäbe“, sagt Klaus-Peter Murawski, der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Nürnberg, dem BR. „Aber es wird mit einer mir unverständlichen Sturheit an dieser Bebauung dieses Teils des Knoblauchslands festgehalten“, schimpft er.

Mit einer Petition will die Ortsgruppe dem geplanten Siedlungsquartier nun den Kampf ansagen. Über 3400 Nürnberger haben sich den Naturschützern dafür schon angeschlossen.

Nürnbergs Umweltreferentin weist Vorwürfe zur Wetzendorfer Neubausiedlung zurück

Dafür das es überhaupt soweit gekommen ist, sehen die Naturschützer vor allem die Umweltreferentin der Stadt Nürnberg, Britta Walthelm, in der Verantwortung. Doch sie weist die Vorwürfe des BN strikt zurück. Laut ihr soll der neue Stadtteil eine sogenannte Schwammstadt werden. „Die Maßgabe ist, dass alle Versickerung auf den Grundstücken stattfinden muss“, sagt Walthelm dem BR.

Zwischen Wohnblöcken und Wiesen: So soll der neue Park in Stadtteil Wetzendorf nach der Bebauung des Knoblauchlands einmal aussehen. © Schellenberg & Bäumler Architek

Bedeutet: Regenwasser wird in unterirdischen Gruben und Tanks gespeichert, sodass Bäume auch im Sommer ausreichend Feuchtigkeit bekommen. Nicht umsonst sei das Wetzendorfer Siedlungsprojekt bei den bayerischen Wassertagen als Vorbild für eine wassersensible Planung vorgestellt worden, heißt es von Seiten der Stadt.

Neuer Park biete in Siedlungsquartier in Nürnberg viel Ausgleichsfläche und Natur

„Wir übererfüllen bei weitem den Grünanteil, den wir sonst haben, wenn wir in Nürnberg neu bauen“, erläutert die Umweltreferentin. Ein etwa elf Hektar großer Park in der Mitte der Siedlungsanlage biete zusätzliche Versickerungsfläche und kühle an heißen Sommertagen die Stadt. Nicht ausreichend, findet BN-Vorsitzender Murawski. „Das ist ein gekünstelter Vorteil, der im Grunde genommen ein Nachteil ist“, betont er. „Diese wunderbare Landschaft wird ersetzt durch ein Kunstprodukt, das in der Regel mehr Versiegelung als Park ist.“

Im Schlagabtausch befinden sich derzeit Klaus-Peter Murawski vom Bund Naturschutz Nürnberg (l.) und Umweltreferentin Britta Walthelm (r.). © Bund Naturschutz/Stadt Nürnberg

Zoff um Neubaugebiet in Nürnberg: BN schlägt Alternative vor – Stadt wägt lieber Interessen ab

Einig werden sich die Stadt und der Bund Naturschutz wohl nicht so schnell. Fakt ist aber, die Stadt platz aus allen Nähten. Dementsprechend liegt der Fokus im Rathaus auch auf der Schaffung von Wohnraum. Ziel dabei sei es, möglichst wenig Fläche zu bebauen. Dafür gibt es laut Umweltreferentin Walthelm sogar einen Grundsatzbeschluss des Stadtrats, der die Landwirtschaft im Nürnberger Norden erhalten soll. Mit Einschränkungen wohlgemerkt. „Wir müssen Abwägungsentscheidungen zwischen verschiedenen Interessen in der Stadt treffen“, meint Walthelm.

Währenddessen schlägt BN-Chef Murawski immer wieder Alternativen zum Knoblauchsland vor. So etwa den Ausbau von ungenutzten Dachböden oder den Ausbau von Wohnhäusern um ein oder zwei Geschosse. Schneller umsetzbar wäre hingegen ein Neubau auf einem Gelände im Südwesten der Stadt. Das ist derzeit zwar noch mit unzähligen Gebrauchtwägen voll gestellt, doch der Händler will sich nach Informationen des BN an der Fuggerstraße zurückziehen. Neuer Raum, der Hoffnung für die Naturschützer birgt. Entschieden ist in Sachen Knoblauchsland noch nichts, der Plan für den neuen Stadtteil in Wetzendorf ist nicht endgültig genehmigt.

Was ist eine Schwammstadt? Die meisten Städte sind heute sehr dicht bebaut. Dementsprechend hoch ist auch die Flächenversiegelung. Die Folge: Städte und Kommunen haben, bedingt durch den Klimawandel, immer öfter mit Starkregen und Überschwemmungen zu kämpfen, berichtet die Initative „Grün in die Stadt“ vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) und dem Deutschen Städtetag. Die schieren Wassermassen überfordern vielerorts die Kanalisation. Eine mögliche Lösung dafür könne das Konzept der „Schwammstadt“ sein. Dabei sollen Flächen geschaffen werden, die in der Lage sind, große Mengen an Wasser aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Städte, die solche Flächen mit einem Städteplaner bereits konzipieren und umsetzen, werden auch als „Schwammstädte“ bezeichnet. Dabei gilt es: Regenwasser dort aufzufangen, wo es anfällt und an dieser Stelle auch wieder dem Regenwasserkreislauf zuzuführen. So wird das Wasser durch den Boden gereinigt und reichert sich letztlich im Grundwasser an. In Deutschland gibt es bereits einige solche Schwammstadt-Systeme, wie etwa die Rummelsburger Bucht in Berlin. In dem Wohngebiet fangen tiefergelegte, wannenförmige Grünflächen – auch Versickerungsmulden genannt– Regenwasser bei Starkregen auf, anstatt es in die Kanalisation abzuleiten. In dem tiefer gelegten Speicherraum unterhalb der Grünflächen wird das Wasser dann zwischengespeichert. Die Abgabe an den Boden geschieht zeitverzögert, ebenso die Anreicherung des Grundwassers.

