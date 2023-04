Zu wenig Bargeld dabei: Mann aus Bayern will Taxi mit Drogen bezahlen

Von: Katarina Amtmann

Ein Taxifahrgast wollte mit Rauschgift bezahlen (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia / MiS (Collage: Merkur.de)

Er konnte die Taxifahrt nicht bezahlen und bot dem Fahrer stattdessen Rauschgift an. Der rief jedoch die Polizei. Der 36-Jährige ergriff die Flucht.

Nürnberg – Weil er zu wenig Bargeld dabeihatte, bot ein Fahrgast einem Taxifahrer in Nürnberg Marihuana zur Begleichung des Entgelts an. Über den Vorfall in der Nacht auf Sonntag, 16. April, informiert die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Fahrgast will Taxi in Nürnberg mit Drogen statt Geld bezahlen

Der Mann (36) ließ sich von einem Taxi von seiner Wohnung zum Nürnberger Hauptbahnhof bringen. Am Ziel angekommen, bemerkte er, dass er zu wenig Bargeld dabeihatte. Kurzerhand bot er dem Fahrer an, mit Marihuana zu zahlen. Der Taxifahrer winkte jedoch ab und alarmierte stattdessen die Polizei. Der 36-Jährige ergriff derweil die Flucht.

Mann kann Taxi nicht bezahlen und bietet stattdessen Rauschgift – Polizei nimmt 36-Jährigen fest

Der Taxifahrer nahm die Verfolgung des Mannes auf und konnte so die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zum flüchtigen 36-Jährigen dirigieren. Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten das Rauschgift sicher.

Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Betruges ein. (kam)

