13-Jähriger setzt Kinderzimmer in Brand und wählt Notruf – Feuerwehrmann (19) verunfallt bei Anfahrt

Von: Katarina Amtmann

Ein Junge zündelte in seinem Zimmer in Untermaiselstein, eine Matratze fing Feuer. Auf der Anfahrt wurde ein Feuerwehrmann in einen Unfall verwickelt.

Rettenberg/Immenstadt - Am Mittwoch, 25. Oktober, ging bei der Polizei in Kempten gegen 18 Uhr der Notruf eines Jungen (13) ein. Er gab an, soeben die Matratze seines Kinderzimmers in Brand gesetzt zu haben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Junge zündelt in Kinderzimmer in Bayern und setzt Matratze in Brand

Der Junge war zu der Zeit allein zu Hause und zündelte mit einem Feuerzeug und einem Deospray in seinem Zimmer, wobei das Bett plötzlich zu brennen anfing. Der 13-Jährige verließ nach dem Notruf das Haus. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits von selbst erloschen, das Zimmer jedoch komplett verraucht. „Die Feuerwehr entsorgte daraufhin die betroffene Matratze über das Fenster und lüftete das Haus. Der 13-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht“, heißt es weiter.

Im Zimmer des Jungen entstand durch den Brand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro Rund 60 Rettungskräfte waren vor Ort.

Ein Junge zündelte mit einem Feuerzeug und setzte seine Matratze in Brand - rund 60 Feuerwehrleute rückten aus. © IMAGO / imagebroker / MiS (Collage: Merkur.de)

Auf Anfahrt zum Einsatz: Feuerwehrmann in Unfall verwickelt - Frau verletzt

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wurde ein Feuerwehrmann (19) bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus gegen 18.20 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt. „Der 19-Jährige, der wegen des Brandes in Untermaiselstein alarmiert wurde, fuhr mit seinem Pkw von Stein kommend auf der Kemptener Straße in Richtung Immenstadt.“ Eine 45-jährige Autofahrerin übersah den vorfahrtsberechtigen Feuerwehrmann. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus, der Feuerwehrmann blieb unverletzt.

Die Polizei Immenstadt ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie des Vorfahrtsverstoßes. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 13.000 Euro. (kam)

