Zug erfasst Transporter: Fahrer überlebt verletzt – Strecke gesperrt

Von: Fabian Raddatz

Auf der Bahnstrecke Pfarrkichen-Neumarkt-Sankt Veit hat eine Regionalbahn einen Transporter erfasst. Der Fahrer überlebte verletzt, die Strecke musste gesperrt werden.

Unterdietfurt – Schwerer Unfall am Mittwochabend, 15. November 2023, bei Unterdietfurt. Auf der Strecke Pfarrkichen-Neumarkt-Sankt Veit hat ein Regionalzug einen Transporter an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Offenbar übersah der Fahrer des Lieferwagens den herannahenden Zug oder er hatte es eilig, und wollte schnell darüber.

Der Fahrer überlebte, doch musste verletzt in eine Klinik gebracht werden. © fib Eß Winfried

Es kam zur Kollision. Das Fahrzeug verkeilte sich mit dem Zug, der Fahrer wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Bahnstrecke wurde komplett gesperrt, der Zug evakuiert.

Hinzu kommen für Reisende weitere Einschränkungen im Bahnverkehr durch den Streik der Lokführer. Der Bahnstreik hatte in Bayern bereits am Mittwoch massive Auswirkungen: Die Ausfälle starteten deutlich früher als gedacht, bereits ab Nachmittag – offizieller Streik-Beginn ist am Mittwoch, ab 22 Uhr.