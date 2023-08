Zug in Oberbayern brennt lichterloh: Strecke zwischen Salzburg und München über Tage total gesperrt

Von: Klaus-Maria Mehr

In Traunstein ist ein Zug in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig. © vifogra / Gärtner

Ein Reparaturzug fängt bei Traunstein plötzlich an zu brennen. Tausende Liter Diesel laufen aus. Die Strecke bleibt wohl für mehrere Tage total gesperrt. Schon am Sonntag herrschte Chaos an den Bahnhöfen.

Traunstein – Gegen 14.20 Uhr am Sonntagnachmittag, 13. August, löste die Leitstelle einen Großalarm im Kreis Traunstein aus. Eine Vielzahl an Feuerwehren rückte zu einem brennenden Zug bei Haslach, einem Ortsteil von Traunstein, an. Die Details berichtet der Kreisfeuerwehrverband Traunstein in einer Pressemitteilung.

Reparaturzug fängt auf offener Strecke Feuer: Komplizierter Großeinsatz läuft an

Als die Retter eintrafen, war demnach bereits eine dicke, dunkle Rauchsäule über dem Einsatzort zu sehen. Ein Teil des Zuges brannte bereits lichterloh. Besonders gefährlich: Der Reparaturzug hatte in zwei Tanks rund 6000 Liter Diesel geladen. Ein Tank riss, der Diesel lief aus, berichtet die Feuerwehr.

Zug mit 6000 Litern Diesel brennt: Feuerwehr alarmiert nach

Nicht nur deshalb stellten die Löscharbeiten selbst für erfahrene Einsatzkräfte eine Herausforderung dar. Bevor überhaupt gelöscht werden konnte, musste der Strom auf der Oberleitung abgestellt werden, die Zugstrecke Salzburg-Traunstein total gesperrt und die Leitung geerdet werden.

Die Löscharbeiten fanden zudem bei hochsommerlichen Temperaturen statt. Die Einsatzkräfte mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung Atemschutzmasken tragen. Drei Einsatzkräfte kollabierten und mussten ins Krankenhaus, berichtet der Kreisfeuerwehrverband. Weitere Feuerwehren wurden zur Ablösung angefordert. Zwei Stunden dauerte es, bis der Brand unter Kontrolle war. Derweil lief die Bergung der tausenden Litern Diesel an. Eine Spezialeinheit der Feuerwehr, das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt nahmen die Arbeiten auf.

Gravierende Auswirkungen auf Zugverkehr: Strecke wohl über Tage total gesperrt

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand bei dem Brand. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Klar ist: Die Bergungsarbeiten haben große Auswirkungen auf den Zugverkehr an diesem verlängerten Urlaubswochenende. Die Strecke ist und bleibt total gesperrt.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung der Bayerischen Regionalbahn (BRB) könnte die Sperrung auch noch zwei Tage dauern:

„Am Nachmittag hatte ein Bauzug gebrannt und weil viel Dieselkraftstoff ausgelaufen war und während der Löscharbeiten in den Boden gelangte, muss aus Umweltschutzgründen der Boden großflächig ausgehoben werden. So lautet die Information der DB Netz AG. Im Moment muss mit einer zweitägigen Sperrung gerechnet werden.“

Aktuell können Fahrgäste nur noch zwischen München und Rosenheim und zwischen Salzburg und Freilassing mit dem Zug fahren. Besonders Bitter: Bisher ist es der BRB offenbar nicht gelungen einen Schienenersatzverkehr einzurichten. Man habe gestern mit vielen Busunternehmen telefoniert, sagte eine BRB-Sprecherin am Montagmorgen dem BR. Doch bisher habe man nur Absagen bekommen. Heißt: Erstmal geht gar nichts.

Nichts ging freilich auch bereits am Sonntagnachmittag und -abend. Offenbar gab’s auch, wie von der DB gewohnt, wenig bis keine Informationen an den Bahnhöfen. Hunderte Ausflügler harrten stundenlang ahnungslos an den Bahnhöfen aus.

Chaos am Bahnhof Traunstein: Hunderte Reisende warten stundenlang ohne Information

„Chaos at Traunstein Station“, schreibt etwa Rghav Bali auf Twitter und in Richtung DB fragt er: „Ist ein Update oder Hilfe in Sicht? Sitze jetzt schon stundenlang hier!“

Chaos am Bahnhof: „Keine Ansagen, niemand vor Ort... nix!“

Und Twitternutzer Felix ergänzt: „Viele Grüße aus Traunstein! Keine Ansagen, niemand vor Ort … nix! Die Menschen stehen halt hier doof rum und niemand weiß, was Sache ist oder was man tun soll und kann.“

Nun, was man auch am Montag vor allem tun sollte und kann, ist, sich in Geduld zu üben. Denn die Strecke wird erst einmal gesperrt bleiben. Sobald es detailliertere Informationen zum Zugverkehr zwischen Salzburg und München gibt, lesen Sie das Update dazu hier, nur in unserem Merkur.de-Bayern-Ressort.