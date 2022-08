20-Jähriger klettert auf Zug: Stromschlag verletzt ihn lebensgefährlich

Von: Tanja Kipke

Der Stromschlag hat es in sich: 15.000 Volt fließen durch die Oberleitungen der Züge. © IMAGO/Ulrich Wagner/Symbolbild

Es ist kein Einzelfall: Junge Menschen klettern auf Güterwaggons und kommen der Oberleitung zu nahe. Ein Stromschlag ist die Folge, der oft tödlich endet.

Nürnberg – Ein greller Lichtblitz und ein lauter Knall: Der Moment, wenn eine Person der Oberleitung am Rangierbahnhof zu Nahe kommt. So auch bei einem 20-Jährigen in Nürnberg. Wie die Polizei berichtet, hielten sich vier Jugendliche und junge Erwachsene am Wochenende nahe dem Nürnberger Rangierbahnhofs auf. Einer aus der Gruppe lief über die Gleise und kletterte auf einen Güterwaggon.

Unfall am Nürnberger Rangierbahnhof: 20-Jähriger kommt Oberleitung zu nahe

Der 20-Jährige kam der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe und erhielt einen Stromschlag. „Der Rettungsdienst barg ihn mit schweren, großflächigen Verbrennungen und Knochenbrüchen. Es bestand akute Lebensgefahr“, teilt die Polizei am Freitag mit.

Die Bundespolizei bittet Eltern, ihre Kinder immer wieder auf die Gefahren, welche von Bahnanlagen ausgehen, eindringlich hinzuweisen. Denn: „Solche durch Leichtsinn und Unachtsamkeit selbstverursachten Unfälle enden häufig tödlich.“ Überlebende müssen monatelang in der Klinik bleiben und leiden ein Leben lang an körperlichen und gesundheitlichen Folgen des Unfalls.

Die Polizei appelliert auch eindringlich an Gruppen, auf ihre Freunde einzuwirken, damit es nicht immer wieder zu solchen Vorfällen wie am vergangenen Wochenende kommt. Erst Mitte Juni kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei Männer kletterten in der Nacht auf Züge, einer starb an einem Stromschlag, der andere wurde schwer verletzt. (tkip)