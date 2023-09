„Bahnfahren bockt halt“: Deutsche Bahn teilt kurioses Video aus Zug – und Gandalf kommentiert

Von: Katarina Amtmann

Die Deutsche Bahn hat ein kurioses Video auf Tiktok geteilt, das viele Menschen begeistert. Gegen Kritiker teilt das Unternehmen in den Kommentaren scherzhaft aus.

Erlangen - Die Deutsche Bahn ist oft Ziel von Kritik, in sozialen Netzwerken machen Kunden ihrem Ärger über verspätete oder ausgefallene Züge regelmäßig Luft. Doch nun begeistert das Unternehmen viele Menschen - und zwar mit einem Clip auf dem Netzwerk Tiktok.

Erlangen: Deutsche Bahn teilt Tiktok-Video von Ziegenbock in Bahn - „Bahnfahren bockt halt“

Den acht Sekunden langen Clip veröffentlichte der offizielle Account des Unternehmens Mitte September. Das Video beginnt im Inneren eines Zuges, dazu steht launisch der Spruch „German trains be like“, was salopp mit „typisch deutsche Züge“ oder „und deutsche Züge so...“ übersetzt werden kann. Die Kamera schwenkt dabei über ein paar Sitze nach links, auf der Anzeige ist „Erlangen“ zu lesen, bis das Bild plötzlich bei einem Ziegenbock stehen bleibt. Das Tier steht ruhig in der Bahn und schaut vor sich hin, drei Herzchen erscheinen im Bild.

Schließlich wechselt das Bild, zu sehen ist nicht mehr das Tier, sondern ein animierter Ziegenbock. Dazu die Worte: „Tja Leute, was soll man dazu sagen? Bahnfahren bockt halt, hehehe.“ Bahnfahren macht Spaß - findet die Bahn. „Was für Bahnfahren bockt?“, fragt jemand. „Jeder zweite Zug verspätet sich aufs härteste“, kritisiert ein User namens Gandalf. Doch an dem Unternehmen prallt die Kritik ab, die Social-Media-Verantwortlichen scheinen eher zum Scherzen aufgelegt: „Gandalf hätte auch gern so einen schönen Ziegenbart“, antworten sie.

„Braucht die eigentlich ein Ticket“: Tiktok-Video über Ziege in Bahn begeistert User

„Ist das erlaubt? Oder muss man wieder 10 Euro extra zahlen?“ will der Account von Hello Fresh wissen. Eine Frage, die auch noch andere Nutzer umtreibt: „Braucht die eigentlich ein Ticket?“

Tiktok-Clip der Deutschen Bahn sorgt für Erheiterung: „Seit wann fährt Messi Bahn?“

Fußballfans erlauben sich mit dem Video ebenfalls ihren Spaß: „Seit wann fährt Messi Bahn?“ fragt jemand, eine Anspielung auf Fußballer Lionel Messi. Den Argentinier halten viele für den besten Spieler aller Zeiten, auf Englisch „Greates of All Time“, Abkürzung: GOAT. Zu deutsch: Ziege. Andere Fußballfans halten dagegen den Portugiesen Cristiano Ronaldo für den besten Spieler. Das ewige Duell um den Ballon d‘Or, eine Auszeichnung für den besten Fußballer, geht nun offenbar auch in den Kommentaren des Tiktok-Videos weiter. „Ronaldo fährt mit der Bahn“, kommentiert jemand. Ein anderer fragt: „Was macht Messi in der Bahn?“

Über 100 Kommentare haben sich unter dem Tiktok-Video der Deutschen Bahn bereits angesammelt. Das Unternehmen selbst wünscht in den Kommentaren „Goate Fahrt“. (kam)

