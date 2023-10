Biberfamilie sorgt in Oberstdorf für Ärger: Zugausfälle bis Ende Oktober

Von: Frederic Rist

Zwischen Sonthofen und Oberstdorf fahren bis voraussichtlich Ende Oktober keine Züge. Schuld daran ist eine Biberfamilie.

Oberstdorf– Die Deutsche Bahn hatte in letzter Zeit schon genug Herausforderungen zu meistern, nun kommen auch noch tierische Probleme hinzu. Die Bahnstrecke von Sonthofen nach Oberstdorf wurde wegen Biberbauten im Bahndamm komplett gesperrt. Das teilte das Landratsamt Oberallgäu am Mittwochnachmittag mit und berief sich dabei auf Informationen der Deutschen Bahn. Auch die Flughafenbahnen in München sind in den nächsten drei Wochen nicht in Betrieb und sorgen für ein S-Bahn-Chaos.

Eine Biberfamilie hat dafür gesorgt, dass zwischen Sonthofen und Oberstdorf vorerst keine Züge mehr fahren können. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Marcus Siebert

Geplante Instandhaltungsarbeiten am Bahndamm: Biberbau sorgt für Sperrung bis Ende Oktober

Ursprünglich sollten am Bahndamm zwischen Sonthofen und Altstädten im Oberallgäu nur Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Doch nun sind weitaus größere Schäden entstanden, denn eine Biberfamilie hat ihren Bau tief unter den Bahndamm gegraben. Die Sperrung erfolgte aus Sicherheitsgründen, da die Biberbauten eine weitere Nutzung der Strecke nicht mehr zulassen. Im vergangenen Jahr musste die Bahnstrecke Fröndenberg - Unna wegen eines Dachsbaus monatelang gesperrt werden.

Die Bahn teilte mit, dass die Sperrung wegen der Biberbauten voraussichtlich bis Ende Oktober andauern wird. Ein Bodengutachter wurde beauftragt, die Schäden am Bahndamm zu untersuchen und die beste Vorgehensweise zur Behebung festzulegen. Nach der Sperrung wird ein Sanierungsplan erstellt und umgesetzt. Die Bahn kündigte bereits an, dass die Hohlräume mit geeignetem Material aufgefüllt und verpresst werden müssen.

Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet: Angebot jedoch eingeschränkt

Am Mittwochnachmittag fuhren die Züge von Immenstadt nach Sonthofen, wo die Verbindung endete. Als Ersatz für den Zugverkehr hat die DB Regio einen Busnotverkehr eingerichtet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit der Busse begrenzt ist und es daher zu Engpässen kommen kann. Außerdem halten die Busse nicht in der Altstadt. Daher verkehren zwischen Sonthofen und Altstädten Taxis im Pendelverkehr.

