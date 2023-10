Zunächst Regen in Franken – dann bringt milde Wetterlage angenehme Temperaturen zurück

Von: Katarina Amtmann

Die Temperaturen in Franken haben sich zuletzt bei gut 10 Grad eingependelt. Wie ein Wetter-Experte berichtet, ist ein baldiger Temperaturanstieg möglich.

Nürnberg - Nach einem spätsommerlichen Oktoberbeginn, lagen die Temperaturen in Franken zuletzt teilweise nur noch bei rund 10 Grad. Am Mittwoch, 18. Oktober, klettern die Temperaturen immerhin auf maximal 14 Grad. Tagsüber ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch, ab und zu zeigt sich wohl auch die Sonne, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de) berichtet.

Franken-Wetter: Warmfront bringt bedeckten Himmel mit Regenfällen

„In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag bringt uns eine Warmfront einen stark bewölkten bis bedeckten Himmel mit zeitweiligen Regenfällen“, so der Wetter-Experte. „ Am meisten kommt dabei beim ICON-Wettermodell zusammen mit rund 15 Litern pro Quadratmeter.“. Tagsüber liegen die Temperaturen erneut bei maximal 14 Grad.

„Ein kräftiges Tief zieht von Freitag bis Sonntag langsam vom zentralen Frankreich zur mittleren Nordsee. Für Deutschland zeigen die Wettermodelle nun keine aufregenden Varianten mehr. Stürmischer Wind, starker Regen, Schnee - alles von den Vorhersagekarten verschwunden“, berichtet Ochs weiter. Freitag bis Sonntag wird es in Franken daher - Stand jetzt - wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Zwischenaufheiterungen. Ab und zu sind Regentropfen möglich. Maximal werden 15 Grad erreicht.

In Franken wird es nass. Die Temperaturen scheinen aber wieder zu steigen. © IMAGO / Rolf Poss / Rene Traut (Collage: Merkur.de)

Mildes Wetter kommt nach Franken: Bis zu 18 Grad möglich

Für nächste Woche wird eine milde Südwestwetterlage erwartet. Es ziehen immer wieder Regengebiete durch, zwischendrin gibt es immer wieder heitere Phasen. Die Temperaturen steigen tagsüber dann auf bis zu 18 Grad. (kam)

