Zwei Autos überschlagen sich nach Crash: Drei Schwerverletzte und stundenlange Sperrung

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer übersah beim Spurwechsel ein anderes Auto. Drei Pkw waren in den folgenden Unfall verwickelt. Am Staueende krachte es ebenfalls.

Füssen - Auf der Autobahn 7 bei Kempten sind bei zwei Unfällen drei Menschen schwer verletzt worden. Am Donnerstag, 9. November, war die Autobahn in Richtung Füssen infolge dessen über mehrere Stunden hinweg gesperrt, so die Polizei. Ein 59-jähriger Fahrer hatte den Angaben zufolge am Nachmittag bei einem Spurwechsel ein anderes Auto übersehen, so die Angaben. Die beteiligten Fahrzeuge kollidierten und stießen gegen ein drittes Auto.

Auf einer Autobahn in Bayern ereignete sich ein heftiger Unfall. Am Ende des Staus kam es zu einem weiteren Crash (Symbolbild). © IMAGO / Jöran Steinsiek

Unfall auf A7 in Bayern: Mann schwer verletzt - Weiterer Crash am Stauende

Zwei der drei Autos überschlugen sich nach dem Zusammenstoß, wie die Polizei berichtete. Ein 28-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Drei weitere Personen erlitten Prellungen, Kratzer und Schürfwunden.

Wegen des Unfalls kam es zu einer Sperrung und zu einem Stau, dessen Ende ein 78-Jähriger nach Angaben der Polizei übersah. Er kollidierte mit dem Auto einer 71-jährigen Fahrerin. Beide, der Mann und die Frau, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Erst mehr als vier Stunden nach dem ersten Unfall war die A7 in Richtung Füssen wieder vollständig befahrbar. (kam/dpa)

