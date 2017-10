In 2000 Metern Höhe: Heli-Rettung vom Watzmann

Bergsteiger setzen Notruf ab

+ © BRK BGL Rettung in luftigen Höhen: Die beiden tschechischen Bergwanderer wurden von einem Helikopter ausgeflogen. © BRK BGL

Zwei Bergwanderer sind bei ihrer Tour auf den Watzmann in eine bedrohliche Lage geraten. In ihrer Not setzen sie einen Notruf ab und werden per Helikopter gerettet.