Zwei Tage nach schwerem Unfall: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Unterfranken hatte sich vor wenigen Tagen ein schwerer Unfall ereignet. Eine Autofahrerin und ein Biker wurden schwer verletzt, letzter starb nun im Krankenhaus.

Sailauf - Ein Motorradfahrer (53) ist seinen schweren Verletzungen nach einem Unfall erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 11. Oktober mit. Der Unfall geschah demnach bereits am Donnerstag, 5. Oktober.

Frontalzusammenstoß im Kreis Aschaffenburg: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Der Mann hatte am Donnerstag in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) einen Kleinbus überholen wollen, als ihm eine 36-jährige Autofahrerin entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Zwei Tage nach dem Unfall starb der Biker nun am Samstag in der Klinik an seinen schweren Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist zwei Tage nach einem Unfall in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. © IMAGO / McPHOTO / Zoonar (Collage: Merkur.de)

Sailauf (Landkreis Aschaffenburg): Auch Autofahrerin schwer verletzt

Die Autofahrerin war bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bei einem schlimmen Unfall in Mittelfranken ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen, ein weiterer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.