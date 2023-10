„Wir sind überwältigt“: Deutschland beste Bäckerinnen kommen aus Bayern

Von: Anna Liebelt

Auf der internationalen Bäckermesse in München überzeugten zwei Unterfränkinnen mit ihrem Können: Die jungen Bäckerinnen holten sich den Deutschen Meistertitel im Bäckerhandwerk.

München – Die Deutsche Meisterschaft im Backen ist entschieden. Zwei Unterfränkinnen bewiesen in einem harten Wettkampf ihr Können und backten sich in die Herzen der neunköpfigen Jury. Unter tosendem Applaus überreichte der Zweckverband des Deutschen Bäckerhandwerks den jungen Frauen nun ihren wohlverdienten Pokal.

Für den Freistaat Bayern bedeutet das nun einen Titel mehr auf dem Konto, wurde vor Kurzem erst der beste Pizzabäcker in Fürth ausgezeichnet.

Unterfränkinnen gewinnen Deutsche Meisterschaft im Backhandwerk

Auf der iba, der Leitmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks, geht es jedes Jahr heiß her. Auch heuer kämpften wieder vier Bäcker-Teams in München um den heiß begehrten Titel des Deutschen Meisters. Unter ihnen befanden sich auch die beiden Unterfränkinnen Lea Wagner aus Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) und Johanna Lenhart aus Aschfeld (Landkreis Main-Spessart).

Dass die beiden aber überhaupt an dem Wettbewerb teilgenommen haben, sei reiner Zufall gewesen. „Die Johanna hat mich mal gefragt, ob wir da mitmachen wollen“, erzählt Lea Wagner, die gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin die Meisterschule besucht und den Betriebswirt gemacht hat. „Wir hatten zuerst überhaupt keine Ahnung, was da auf uns zukommt und was wir machen sollen“, sagt die 27-Jährige und lacht.

Voller Stolz und Freude: Die Siegerinnen der Deutschen Meisterschaft im Backen Johanna Lenhart (m.l.) und Lea Wagner (m.r.) bekommen vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks den Pokal überreicht. © Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.

Doch, dass den jungen Frauen das Bäckerhandwerk quasi schon in die Wiege gelegt wurde, machte sich bereits in der ersten Runde der Meisterschaft bemerkbar. „Wir sind als Sieger ins Finale eingezogen“, erinnert sich Wagner, die wie Johanna Lenhart aus einem Familienbetrieb stammt.

Deutsche Meisterschaft im Backen: Hohe Anforderungen für Unterfränkinnen

Mit dem Einzug ins Finale stieg jedoch langsam die Anspannung bei den Bäckerinnen. Denn trotz ihres makellosen Auftritts in der Vorrunde schlichen sich Zweifel bei den Unterfränkinnen ein. „Wir waren super unsicher, ob es alles reicht, was wir backen und, dass wir nichts vergessen“, erzählt Lea Wagner. „Und am Wettbewerb ist dann auch einiges schiefgelaufen“, betont sie.

Denn am Tag der Meisterschaft gibt es viel zu beachten: Neben gewissen Anforderungen, wie etwa einer vorgegebenen Mehlmenge von 10 kg, müssen die jungen Frauen auch verschiedene Kategorien abdecken. „Wir haben Brote gemacht, Gebäck mit Sauerteig, Kleingebäcke, Focaccia mit Kürbis, Baguette, Hefezöpfe und Plunder“, zählt die 27-Jährige auf. Da den Überblick zu behalten, ist auch für die geübten Bäckerinnen kein Zuckerschlecken.

Noch schnell den letzten Handgriff: Lea Wagner überzeugte mit Teamkollegin Johanna Lenhart die Jury bei der Deutschen Meisterschaft im Backen. © Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.

Viel Vorbereitungszeit hatten die jungen Frauen zudem nicht. Am Vortag der Meisterschaft versuchten die beiden Siegerinnen in ihren vorgegebenen eineinhalb Stunden so viel wie möglich abzuarbeiten, um die Arbeit am Finaltag auf ein Minimum zu reduzieren. Doch das war leichter gesagt, als getan, weiß Wagner. Also legten sich die beiden Frauen in der kurzen Zeit so gut es ging ins Zeug, bereiteten den Teig für das Brot und den Plunder vor, formten das Baguette.

Bayerinnen gewinnen Deutsche Back-Meisterschaft: Jury hat keine Zweifel

Schließlich ging es am Folgetag unter den strengen Blicken der Jury zur Sache. Innerhalb von acht Stunden zauberte das Bäckerinnen-Duo wahre Meisterwerke. „Es war sehr anstrengend, wir wurden permanent von der Jury beobachtet“, erzählt Lea Wagner. Das hat auch seinen guten Grund: Bei der Meisterschaft im Backen gehe es nicht nur um Qualität, Aussehen und Geschmack, weiß die 27-Jährige. „Sie schauen auch, ob wir Hygieneregeln einhalten, und strukturiert und ordentlich arbeiten.“

Wir haben zwischendurch gedacht, wir können wieder heimfahren

Doch an der Struktur wäre beinahe alles gescheitert. „Wir haben zwischendurch gedacht, wir können wieder heimfahren“, sagt Wagner. Zu schaffen machten den Bäckerinnen an ihrem großen Tag vor allem die zur Verfügung gestellten Gerätschaften. Für den Wettbewerb seien die nämlich neu angeschafft worden. „Der Ofen war noch nicht eingebacken und hat Vollgas geheizt“, erklärt die Meisterin, die ihre erste Ladung Brötchen daraufhin mit einer dunklen Kruste aus dem Backrohr zog.

Beirren ließ sich das eingespielte Duo davon aber nicht. Mit ein bisschen Improvisation machten die beiden Unterfränkinnen ihr kleines Missgeschick wieder wett, ehe die Jury am Ende des Tages zum letzten Handschliff aufrief. Damit war die Anspannung aber noch lange nicht verflogen. Erst im Moment, als die Jury ihre Entscheidung verkündete, fiel die von den Schultern der Meister-Bäckerinnen ab.

Nach Meisterschaft: Unterfränkinnen werden in Bäckernationalmannschaft aufgenommen

Mit ihren kunstvollen Broten, den liebevoll gemachten Kleingebäcken und ihrem Schaustück konnten die Unterfränkinnen die Jury überzeugen. „Wir sind überwältigt, dass wir gewonnen haben. Wir haben so viel Fleiß, Energie und Leidenschaft in diesen Wettkampf gesteckt und sind stolz, dass wir den Pokal nach Hause bringen“, heißt es von Lea Wagner in einer Pressemitteilung des Zentralverbands des Deutschen Backhandwerks.

Als Sieger wird das Bäcker-Duo vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks nun in das Team der besten Bäcker des Landes, der renommierten Bäckernationalmannschaft, aufgenommen. Eine große Ehre, finden die beiden. „Es ist einfach nur toll. Wir lieben und leben unser Handwerk und wollen mit diesem Preis viele junge Menschen für diesen Beruf begeistern“, sagt Johanna Lenhart. Die nächste Meisterschaft der Deutschen Bäckermeister findet auf der iba 2025 in Düsseldorf statt.

