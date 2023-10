Aus der Ukraine geflüchtet: Kranke Zwergpudel-Oma sucht neues Zuhause

Von: Adriano D'Adamo

Zusammen mit ihrer ehemaligen Besitzerin flüchtete Lada aus der Ukraine. Jetzt befindet sie sich alleine im Tierheim Passau und sucht ein Zuhause.

Passau – Mit ihren 13 Jahren hat die Hündin Lada bereits viel erlebt, aber die wohl größte Veränderung in ihrem Leben fand letztes Jahr statt. Der Zwergpudel flüchtete 2022 mit seinem Frauchen aus einem ukrainischen Kriegsgebiet. Ihre ehemalige Besitzerin kehrte in die Ukraine zurück, aber Lada blieb in Deutschland. Dennoch kann sich die vierbeinige Seniorin nicht ausruhen, weil sie viele gesundheitliche Probleme hat – besonders am Herzen.

Lada flüchtete aus der Ukraine. © Tierheim Passau

Großes Herz in kleinem Hund: Lada hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen

Ladas ehemalige Besitzerin fällte die Entscheidung, ihren Zwergpudel zurückzulassen, aufgrund von zu vielen Sorgen und Zukunftsängsten. Deswegen landete die Hündin im Tierheim Passau, wo die Helfer sich ihr annahmen. Zwar hat Lada alle vorschriftsmäßigen Impfungen, aber auch ein vergrößertes Herz.

Zwergpudel – Alle Infos auf einen Blick Rasse: Zwergpudel

Gewicht: 3 - 4 Kilogramm

Größe: 25 - 28 Zentimeter (Schulterhöhe)

Lebenserwartung: 12 - 15 Jahre Herkunft: Deutschland Physische Merkmale: Kleine, zierliche Statur

Dichtes, lockiges Fell Charakterliche Merkmale: Verspielt und liebevoll

Wachsam und bellfreudig

Dieses wurde beim Röntgen festgestellt, erklärte das Tierheim Passau. Deshalb muss der Zwergpudel regelmäßig notwendige Tabletten einnehmen, unter anderem zum Entwässern. Ebenfalls wurde eine Hüftdysplasie bei Lada diagnostiziert. Diese bereitete ihr aber bisher keine Probleme.

Das Tierheim Passau sucht für die sensible Lada eine neue Familie, die sie „die Schrecken der Vergangenheit vergessen lässt“. Dabei sollten laut dem Tierheim ihr neues Zuhause idealerweise wegen ihrer Hüfte ebenerdig sein. „Stürmische Hunde“ bereiten Lada Angst, weswegen sie sich eher als Einzelhund oder mit ruhigen Artgenossen wohler fühlen würde. Wer ihr ein neues Zuhause geben will, kann sich beim Tierheim Passau melden unter der Telefonnummer 0160 6375661.

