Frau putzt Bad mit Chlorreiniger - und löst Explosion aus

Eine 21-Jährige putzte ihr Bad mit Chlorreiniger. Später kam es dann zu einer Explosion, bei der die junge Frau mit dem Schrecken davon kam.

Zwiesel - Eine Frau hat in Zwiesel (Kreis Regen) nach dem Putzen mit Chlorreiniger eine Explosion in ihrem Badezimmer ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, kam es in den Nachmittagsstunden des Dienstags (12. April) zu einer Explosion. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Zwiesel im Kreis Regen: Frau putzt Bad mit Chlorreiniger - wenig später kommt es zur Explosion

Demnach hatte eine Mieterin (21) in ihrem Bad mit Chlorreiniger geputzt. „Als sie im späteren Tagesverlauf ein Bad nehmen und sich dazu eine Kerze anzünden wollte, entflammte das augenscheinlich zuvor aus dem Reiniger gebildete Gas-Luft-Gemisch und es kam zu einer Explosion“, so die Polizei weiter.

Explosion in Zwiesel: Mieterin hatte Bad zuvor mit Chlorreiniger geputzt

Die 21-Jährige blieb weitgehend unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Eine Zwischenwand in Trockenbauweise wurde durch die Druckwelle aber „nicht unerheblich beschädigt“, heißt es weiter. Durch später beigezogene Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Wand soweit gesichert.

Die Wohnung ist trotzdem bis zum Abschluss einer statischen Begutachtung zunächst nicht zu betreten, wie die Polizei erklärte. (kam)

