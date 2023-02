„Unsere Eltern haben manchmal Angst“: Zwillinge Laura und Sophia erfüllen sich Berufswunsch bei der Polizei

Von: Tanja Kipke

Zum Verwechseln ähnlich: Die Polizei-Zwillinge Laura und Sophia im Einsatz. © Polizei Oberfranken

Sie sehen identisch aus und arbeiten beide bei der Polizei: Die Zwillinge Laura und Sophia. Unserer Redaktion verraten sie, was ihnen im Job am meisten Spaß macht.

Hof – Sie scheinen unzertrennbar. Laura und Sophia sind Zwillinge, beide arbeiten bei der Polizei Bayern. Von klein auf träumten die beiden Schwestern davon, später einmal Polizistinnen zu werden. Ob eine der beiden den Berufswunsch früher hatte? „Das wissen wir nicht mehr. Seitdem wir denken können, hatten wir denselben Berufswunsch“, erklären die Fränkinnen Merkur.de.

Bayerische Zwillinge starten bei Polizei durch: „Ab und zu wurden wir verwechselt“

Beide wussten schon sehr früh, dass sie bei der Landespolizei arbeiten wollen. Gleich nach dem Abschluss der Mittleren Reife bewarben sich die jungen Frauen bei der bayerischen Polizei für den mittleren Dienst. Wie die Polizei Oberfranken auf Facebook mitteilt, ging es für die beiden in dasselbe Ausbildungsseminar, „nur ein Unterkunftszimmer haben sie sich nicht geteilt.“ Ein Zwilling kommt eben selten allein.

Die Zwillinge nach ihrem erfolgreichen Abschluss der Polizei-Ausbildung. © Polizei Oberfranken

„Ab und zu wurden wir in der Ausbildung verwechselt“, verrät das Geschwisterpaar. „Da wir beide aber von dem ersten Tag an getrennt wurden und in unterschiedlichen Klassen waren, konnte man uns immer gut auseinander halten.“ Nach der Polizeiausbildung ging es direkt weiter – erneut gemeinsam. Beide verschlug es nach Hof in Oberfranken, dort arbeiten sie seit einigen Monaten in unterschiedlichen Dienststellen.

Zum Verwechseln ähnlich: Zwillinge bei der Polizei – „unsere Eltern sind total stolz“

Die Eltern der beiden waren von Anfang an vom Berufswunsch ihrer Töchter begeistert und sind es auch immer noch. „Natürlich sind beide auch total stolz auf uns.“ Manchmal hätten sie jedoch auch „ein bisschen Angst“. Da sie wissen, „dass der Beruf als Polizist in der heutigen Zeit kein einfacher mehr ist.“ Am meisten Spaß mache den Fränkinnen die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Es sei im Berufsalltag sehr wichtig, einander zu vertrauen und sich aufeinander verlassen zu können.

Wo sich die beiden in der Zukunft sehen, darauf möchten sie sich noch nicht festlegen. Sophia könnte sich vorstellen, später mal Gruppenführerin in einem Einsatzzug werden. „Ein Traum wäre es auch später einmal zur Diensthundestaffel zu wechseln“, sagt sie. Laura will erstmal möglichst viel dazuzulernen, es gebe viele Bereiche, die sie interessieren würde. (tkip)

