Zwillingsbrüder werden vermisst: Zwei 14-Jährige verschwinden spurlos

Von: Felix Herz

Die zwei 14-jährigen Zwillingsbrüder Mykhailo und Oleksandr Timoshenko werden vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. © Polizeipräsidium Unterfranken

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Es geht um zwei Zwillingsbrüder aus der Ukraine, die vermisst werden. Bisher fehlt von ihnen jede Spur.

Miltenberg – Am späten Dienstagabend, 10. Oktober, wandte sich das Polizeipräsidium Unterfranken mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit: Es geht um ein ukrainisches Zwillingsbrüderpaar, das aktuell vermisst wird. Von den beiden 14-Jährigen fehlt bislang jede Spur. Nun sollen Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche helfen.

Vermisste Zwillingsbrüder aus der Ukraine: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die beiden Brüder heißen Mykhailo und Oleksandr Timoshenko und sind seit kurzem in einer Miltenberger Jugendeinrichtung, in der Eichenbühlerstraße, untergekommen. Diese verließen die beiden Brüder jedoch am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr, heißt es vonseiten der Polizei. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei Miltenberg führten nicht zum Auffinden der zwei 14-Jährigen. Immerhin: Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei nicht davon aus, dass sich die beiden in einer hilflosen Lage befinden. Auch liegen demnach keine Hinweise auf Fremd- oder Eigengefahr vor.

Wer hat das ukrainische Zwillingsbrüderpaar gesehen? Polizei bittet um Hilfe

Im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte die Polizei auch eine kurze Beschreibung der beiden Jungs:

Personen : Oleksandr und Mykhailo Timoshenko, 14 Jahre alt, eineiige Zwillinge

: Oleksandr und Mykhailo Timoshenko, 14 Jahre alt, eineiige Zwillinge Aussehen : Kurze, dunkle Haare, vermutlich bekleidet mit Jogginghosen

: Kurze, dunkle Haare, vermutlich bekleidet mit Jogginghosen Merkmale: Sprechen kein Deutsch

Bemerkenswert, so schreibt die Polizei noch abschließend, ist der Größenunterschied der beiden Brüder – „Einer der beiden ist etwa 175 cm groß, der andere deutlich kleiner bei rund 155 cm Körpergröße“, heißt es. Wer die 14-Jährigen gesehen habe oder anderweitige, sachdienliche Hinweise zu der Vermisstenmeldung machen kann, soll sich unter der Telefonnummer (09 37) 1 94 50 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen. (fhz)

