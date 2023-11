„Die Eiskönigin“ bekommt bei Disney einen vierten Teil

Von: Adam Arndt

„Die Eiskönig 2“ © Walt Disney

Der dritte Teil von „Frozen“ aka „Die Eiskönigin“ ist noch gar nicht erschienen, da verrät Disney-Chef Bob Iger bereits, dass ein vierter Teil geplant wird. In Hong Kong wurde derweil ein eigener Part des Vergnügungspark in Anlehnung an Arendalle eröffnet.

Es geht noch mindestens zwei Mal zurück nach Arendalle und in die Welt von „Frozen“ aka „Die Eiskönigin“, denn neben einem bereits angekündigten dritten Teil, soll auch noch ein viertes frostiges Abenteuer beim Maus-Haus in Entwicklung sein. Der dritte hat noch gar keinen konkreten Starttermin, also wird es noch etliche Jahre bis zum vierten Streifen dauern.

Gleich zwei weitere Abenteuer von „Die Eiskönigin“ kommen

Disney CEO Bob Iger hat das während des US-Frühstücksfernsehens bei „Good Morning America“ verraten, wie Variety meldet. „'Frozen 3' ist in der Mache und es könnte sein, dass auch 'Frozen 4' in der Mache ist. Aber ich habe gerade nicht viel zu diesen Filmen zu sagen. Jenn Lee, die 'Frozen' und 'Frozen 2' geschaffen hat, arbeitet hart mit ihrem Team bei Disney Animation an nicht einer, sondern sogar zwei Geschichten.“

