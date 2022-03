Das Filmfestival von Cannes setzt dieses Jahr auf die Videoplattform TikTok

Von: Sophie Marie Unger

Das Filmfestival von Cannes steuert auf eine junge Zielgruppe zu. © Arthur Mola/dpa

Die internationalen Filmfestspiele von Cannes sehen in der Videoplattform TikTok großes Potential und machen sie dieses Jahr kurzerhand zum offiziellen Partner.

Die Videoplattform TikTok* ist in diesem Jahr offizieller Partner des Festival de Cannes. Dieses zählt zu den weltweit bedeutendsten Filmfestspielen und setzt sich bereits seit 75 Jahren für die Entwicklung der internationalen Filmschaffenden und des Kinos ein. Ob TikTok da mithalten kann, ist auf den ersten Blick fraglich. Sieht man genauer hin, hat die Plattform in den vergangenen Jahren hinsichtlich Kreativität und Professionalität aber einen argen Evolutionssprung hingelegt.

BuzzFeed.at* hat darüber berichtet, wie das renommierte Filmfestival von Cannes dieses Potential nutzen will.

In den vergangenen Monaten nutzten Filmemacher:innen auf der ganzen Welt verstärkt Tiktok, was sich bspw. durch Hashtags wie #filmtok - hier gibt es mehr als vier Milliarden Aufrufe - zeigt. Genau da möchte Thierry Fremaux, Generaldelegierter des Festival de Cannes, anknüpfen und freut sich über die Partnerschaft.