„Harry Potter“ aus Sicht seines polnischen Papas zeigt dieser Instagrammer

Nicht Harry Potter ist der Auserwählte, sondern Gary Piotr! © Instagram:@richard.cwie/Warner Bros. via United Archives/Imago

„Harry Potter“ sollte nur noch so ausgesprochen werden.

Es gibt wohl kaum einen Millennial, der die „Harry Potter“-Filme nicht schon an die zehnmal gesehen hat und das reicht eigentlich noch lange nicht. Immerhin gibt es kaum eine vergleichbare Reihe, die eine ganze Generation so lange begleitet und geprägt hat. Inzwischen kann jeder sagen, in welches Hogwarts-Haus er oder sie gehört und kennt die einzelnen Charaktere aus der Zaubererwelt sowieso in- und auswendig. Bevor man allerdings den nächsten Rewatch startet, sollte man einmal bei Instagrammer @richard.cwie und seinen Reels vorbeisehen. Denn der beschäftigt sich mit dem beliebtesten Zauberer aller Zeiten.



Der Instagrammer zeigt darin, wie sein polnischer Vater die „Harry Potter“-Charaktere ausspricht und BuzzFeed Deutschland* hat mit ihm gesprochen. Richard erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist und was sein Vater von seinen Videos hält.



