„Ich trage Jumpsuits und Raumanzüge“ – Im Interview mit Sandra Bullock und Daniel Radcliffe zu „The Lost City“

Von: Michelle Anskeit

Daniel Radcliffe und Sandra Bullock im Interview mit BuzzFeed Germany © PMA Film & TV/BuzzFeed Germany

Seit dem 21. April sind Sandra Bullock und Daniel Radcliffe gemeinsam in „The Lost City“ im Kino zu sehen.

Eine geheimnisvolle Stadt, die eigentlich nur ein fiktiver Ort aus einem Buch ist, stellt den Mittelpunkt des Abenteuers dar, in welchem sich die Charaktere aus der neuen Actionkomödie „The Lost City“ wiederfinden. Sie könnte der Weg zu Ruhm und Reichtum für Superschurke Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) sein, weshalb er kurzerhand Romance-Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) entführt, die für ihn der Schlüssel zum Geheimnis der Stadt ist. Dadurch tritt Abigail jedoch eine ganze Reihe von Ereignissen los, in deren Folge nicht nur Channing Tatum als Lorettas Covermodel auf Rettungsreise geht, sondern dieser auch noch von seinem Trainer-Buddy Brad Pitt begleitet wird.



BuzzFeed.de hat Sandra Bullock und Daniel Radcliffe zu „The Lost City“ interviewt und dabei erfahren, was die beiden zu wirklich guten Superschurken macht und welche Späße sich Channing Tatum am Set mit seinen Co-Stars erlaubt.