Die zehn erfolgreichsten Videospielfilme im Kino

Von: Tim Krüger

„Der Super Mario Bros. Film“ und „Pokémon: Detective Pikachu“ © Universal Pictures/Warner Bros. Pictures

„Der Super Mario Bros. Film“ setzt derzeit mit seinen Einnahmen an der Kinokasse neue Maßstäbe für Videospiel-Adaptionen. Hier sind die zehn erfolgreichsten Games, die in den Lichtspielhäusern abgeräumt haben.

Videospiele gehören mittlerweile zu den größten Medien und haben einen festen Stand in der Gesellschaft erhalten. Das ist auch der Fernseh- und Filmindustrie nicht entgangen, was sich in den großen Mengen an Umsetzungen und Ankündigungen widerspiegelt. Allerdings waren gerade die ersten Versuche, diese auf den Fernsehbildschirm oder die Kinoleinwand zu bringen, notorisch bekannt für ihre geringe Qualität.

Mit erhöhter Anzahl kamen aber auch häufiger bessere Umsetzungen zustande, was sich auch am zunehmenden Erfolg - speziell in den Kinos - messen lässt. Die Spitzenmarke, welche fast sieben Jahre gehalten wurde, ist nun von „Der Super Mario Bros. Film“ um Längen überholt worden, was die Ansprüche und Erwartungen der Studios neu definieren könnte. Welche anderen Videospieladaptionen an der Kinokasse überzeugen konnten, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Tim Krüger)