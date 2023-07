An der Kinokasse: Barbie als großer Champion - Oppenheimer siegt aber auch

Von: Bjarne Bock

„Barbie“ und „Oppenheimer“ sind zeitgleich in den Kinos. © Warner Bros./Universal

Das „Barbenheimer“-Meme war nicht nur ein Witz, sondern hat wirklich Menschen auf die Kinosessel gelockt. Der „Barbie“-Film liefert Zahlen auf Marvel-Niveau, aber auch „Oppenheimer“ übertrifft die Erwartungen deutlich.

Sage und schreibe 155 Millionen US-Dollar hat der feministisch angehauchte Puppenfilm „Barbie“ am ersten Wochenende in den USA und Kanada einspielen können. Damit wäre der neue Streifen von Regisseurin Greta Gerwig („Little Women“) beinahe aus dem Stand in die Top 10 des Jahres am einheimischen Box Office gesprungen - und das wie gesagt nach nur einem Wochenende!

Selbst die kühneren Vorhersagen hatten das Auftaktergebnis auf nicht mehr als 100 Millionen geschätzt. Auf über 150 Millionen hätte vermutlich niemand, der oder die bei klarem Verstand ist, gewettet. Wieso es im Rennen von „Barbie“ und „Oppenheimer“ keine Verlierer gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)