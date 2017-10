Neuer Trailer zu Star Wars: Episode VIII: Davor hat Luke Skywalker Angst

Ein neuer Trailer zu Star Wars: Episode VIII ist da. Luke Skywalker kehrt zurück. Hier finden Sie die Analyse zum neuen Trailer von „Die letzten Jedi“.

Der neue Trailer zu Star Wars: Episode VIII ist da! Fans der Sternenkriegs-Saga dürfen sich auf ein weiteres Kapitel der wohl größten Film-Saga aller Zeiten freuen. Am 14. Dezember kommt der Film mit dem Titel „Die letzten Jedi“ bei uns in die Kinos. Doch was passiert rund um den inzwischen gealterten Jedi-Meister Luke Skywalker (Mark Hamill), Prinzessin Leia (Carrie Fisher) und der neuen Generation um Heldin Rey (Daisy Ridley) und ihren Gegenspieler Kylo Ren (Adam Driver) ? Das zeigt der Trailer:

Star Wars: Episode VIII: Luke Skywalker bildet Rey aus

Zu Beginn des Trailers zu Star Wars: Episode VIII hört man eine Stimme. Es ist die des „Obersten Führers“ Snoke (Andy Serkis), der das neue Imperium, die sogenannte „Erste Ordnung“ anführt. Er spricht von „roher, ungezähmter Macht“ und „darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches“, während man seinen Schüler Kylo Ren (die Neuauflage von Darth Vader) in verschiedenen Szenen sieht. Doch nach dem letzten Satz, in dem der junge Sith, ein Anhänger der dunklen Seite der Macht, sein Lichtschwert, das aufgrund der Parierstange einem mittelalterlichen Breitschwert ähnelt, aufhebt, erblickt der Zuschauer Rey, die ihrerseits das blassblaue Lichtschwert von Luke Skywalker zieht. Bezieht sich das „wirklich Außergewöhnliche“ vielleicht doch auf Rey und nicht auf Kylo Ren?

Rey hat mittlerweile den verschollenen und inzwischen gealterten Jedi-Meister Luke Skywalker auf seiner Insel auf einem unbekannten Planeten gefunden. Dort kommt sie zu der Erkenntnis, dass in ihr eine Sache schlummert, „etwas, das schon immer da war“ und nun sei es erwacht. Dann wird die finale Szene aus der siebten und bislang letzten Episode noch einmal wiederholt, als Rey Luke sein altes Lichtschwert zurückgibt, das er im fünften Film „Das Imperium schlägt zurück“ im Kampf mit seinem Vater Darth Vader verloren hat. Im neuen Trailer zu Star Wars: Episode VIII nimmt Luke ungläubig seine alte Waffe entgegen. Danach beginnt Reys Ausbildung zum Jedi und sie trainiert mit dem Schwert ihres Meisters. Nicht umsonst heißt der neue Film „Star Wars: Die letzten Jedi“. Klar ist: dabei handelt es sich um Luke Skywalker und Rey. Letztere versteht ihre Kräfte noch nicht und braucht deshalb Hilfe des Jedi-Meisters. Bei Meditationen wird ihr ganzes Potential sichtbar, als sie nur durch Berührung des Bodens den Stein spalten kann.

Neuer Trailer zu Star Wars: Episode VIII: Davor fürchtet sich Luke Skywalker

Luke Skywalker scheint schockiert, von dem was er da sieht. „Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal gesehen“, erzählt der Held aus alter Zeit, während man ihn eine Sequenz aus seiner Vergangenheit sieht, wo er, erkennbar an seine Roboterhand, aus den Trümmern eines brennenden Palastes flieht. An seiner Seite der von vielen Fans geliebte und unzerstörbar scheinende Droide R2-D2. Sie habe ihn damals nicht genug geängstigt, „doch jetzt schon“, hört man den Jedi-Meister über die ominöse Macht sagen. Nachdem Luke und die Rebellen-Allianz das Imperium vernichtet hatten, wollte der Zerstörer des ersten Todessterns eine neue Generation Jedi, die Hüter des Friedens in der Galaxis ausbilden. Doch einer seiner Schüler, den wir als Kylo Ren kennen, lief zur dunklen Seite der Macht über und zerstörte die neue Akademie. Wird uns hier diese Szene gezeigt?

Neuer Trailer zu Star Wars: Episode VIII: Tötet Kylo Ren auch Prinzessin Leia?

Und dann deutet der neue Trailer zu Star Wars: Episode VIII noch eine dramatische Entwicklung an. Nämlich den möglichen Tod von Prinzessin Leia. So erleben wir zunächst einen wütenden Kylo Ren, der bekanntlich der Sohn von Leia und Han Solo ist. Seine Maske, die er in „Das Erwachen der Macht“ an Anlehnung an seinen Großvater Darth Vader, fast durchgehend trug, schmettert Kylo gegen die Wand und zerstört diese. Doch damit nicht genug. In einer Raumschlacht fliegt er mit seinem kleinen Jäger in ein Allianz-Flagschiff, wo sich seine Mutter, Prinzessin Leia, die von der mittlerweile verstorbenen Carrie Fisher gespielt wird, befindet. Dabei hören wir im Hintergrund die Worte: „Lass die Vergangenheit sterben! Töte sie, wenn es sein muss“.

Findet Prinzessin Leia - wie Han Solo - auch den Tod durch ihren Sohn Ben, der sich nun Kylo Ren nennt? Den Finger hat der junge Sith schon am Abzug und Fisher, die für Episode VIII, die den Titel „Die letzten Jedi“ tragen wird, den Großteil ihrer Szenen noch abgedreht hat, bevor sie Ende 2016 an den Folgen eines Herzstillstandes starb, wird in diesem Teil vermutlich auch den Filmtod erleiden. Außer Lucasfilm hat noch sehr viel Archivmaterial mit Carrie Fisher. Durch den Tod von Prinzessin Leia könnte Kylo Ren zu dem Erz-Schurken werden, zu dem er bestimmt sei.

Und dann sind im neuen Trailer zu Star Wars: Episode VIII auch der Millennium Falke und sein Pilot zu sehen, der Wookie Chewbacca (Peter Mayhew), der nach dem Tod seines besten Freundes Han Solo die „schnellste Schrottmühle in der Galaxis“ wohl alleine steuert. Jedoch scheint er einen neuen Weggefährten zu haben. Ein kleiner Vogel, der ähnlich merkwürdige Geräusche von sich gibt, ist mit an Board.

Desweiteren sehen wir im neuen Trailer zu Star Wars: „Die letzten Jedi“ auch Rebellen-Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) und Finn (John Boyega) wieder, Letzterer scheint nach seinem Kampf mit Kylo Ren in Episode VII wieder genesen und stürzt sich gleich in ein Lichtschwert-Gefecht mit Erster-Ordnung-Offizier Captain Phasma (Gwendoline Christie).

Neuer Trailer zu Star Wars VIII: „Die letzten Jedi“: Erfüllt Rey ihre Bestimmung?

Während man weitere angeteaserte Kampf-Szenen und weitere Sequenzen aus Rey Ausbildung bestaunen kann, spricht erneut Luke Skywalker, der seine Schülerin ermahnt, dass „der Weg ein anderer“ ist, „als du ihn dir vorgestellt hast“.

Der Abschluss des neuen Trailers zu Star Wars: Episode VIII wird spannend. Endlich sehen wir Oberschurke Snoke, der davon spricht „dein Schicksal“ zu erfüllen, während er mit einem Machtgriff jemanden festhält. Dann sieht man Rey, die verkrampft von einer unsichtbaren Hand durchgeschüttelt wird. Hat Snoke Rey entführt? Dann spricht Rey noch einmal selber, sie brauche jemanden, der ihr den Platz in all dem zeigt. Und jemand hält ihr die Hand hin: Es ist Kylo Ren. Deutet der Titel „Die letzten Jedi“ etwa darauf hin, dass Rey ebenfalls zur dunklen Seite der Macht überläuft, wie es schon Lukes vorheriger Schüler Ben Solo tat? Oder konnte sie den Sohn von Han und Leia bekehren und ihn wieder auf die helle Seite bringen?

Wir müssen uns noch bis Mitte Dezember gedulden, dann bekommen wir die Antworten auf diese Fragen. Daisy Ridley verriet im Vorfeld bereits, dass „uralte Mysterien der Macht entschlüsselt und erschütternde Enthüllungen aus der Vergangenheit ans Tageslicht kommen“ sollen. Wir sind gespannt!

