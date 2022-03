Oscars: Hier gibt es die Filme in Deutschland zu sehen

Von: Pia Seitler

Das Drama „The Power of the Dog“ geht als Favorit ins Rennen um die Oscars 2022. Zwölf Nominierungen kann der Western vorweisen. © Kirsty Griffin/Netflix/picture alliance/dpa

Der Western „The Power of the Dog“ geht bei den Oscars 2022 als Favorit ins Rennen. In Deutschland gibt es ihn und weitere nominierte Filme zum Anschauen Zuhause.

Am 27. März findet die 94. Oscarverleihung in Hollywood statt. Während das Event im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch deutlich kleiner ausfiel, soll in diesem Jahr wieder eine glamouröse Gala in Los Angeles stattfinden. Um sich auf die Oscars 2022 einzustimmen, kann der mit zwölf Nominierungen größte Favorit „The Power of the Dog“ und viele weitere Highlights schon jetzt Zuhause angeschaut werden. Darunter auch der Science-Fiction-Filme „Dune“, das Tennis-Drama „King Richard“ mit Will Smith und „Nightmare Alley“, der in der Kategorie „Bester Film“ und drei weiteren Kategorien nominiert ist. Vielleicht schafft es Netflix mit „The Power of the Dog“ in diesem Jahr zum ersten Mal den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ zu gewinnen.

BuzzFeed.de* listet auf, wo es die nominierten Filme und Oscar-Favoriten in Deutschland zu streamen gibt.

