The Expendables 4: Wie gut ist der Film mit Sylvester Stallone?

Von: Adam Arndt

Teilen

Poster zum Film „The Expendables 4“ © Leonine

Sylvester Stallone und Jason Statham versammeln wieder eine Reihe von Actionrecken um sich, wobei es sich womöglich um die jüngste Crew bislang handelt. Diesmal sind auch die Stars aus „Ong-bak“ und „The Raid“ dabei. Wie ist „The Expendables 4“ gelungen?

Schon seit 2010 gibt es die Filme aus der Reihe „The Expendables“ mit Sylvester Stallone („Rocky“, „Rambo“) und Jason Statham („The Transporter“, „Crank“, „Fast and the Furious“), wobei das Gimmick daraus besteht, Actionhelden der Vergangenheit zu überreden, die glorreichen alten Tage noch einmal aufleben zu lassen. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Mel Gibson oder Jean Claude Van-Damme gaben sich so schon die Ehre, aber auch Jet Li, Antonio Banderas und einige mehr wurden rekrutiert. Wer bleibt da noch übrig?

2014 kam der letzte Streifen aus der „The-Expendables“-Reihe in die Kinos und hatte schon so manchen Moment in petto, den die Jugend wohl als cringe bezeichnen würde. Wie schneidet der neue Film, „The Expendables 4“, ab? Das lesen Sie in der ausführlichen Filmkritik auf Serienjunkies.de (Adam Arndt)