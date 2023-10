Tritt „Harry Potter“-Star die Nachfolge als Wolverine an?

Von: Bjarne Bock

Teilen

Hugh Jackman in „X-Men“ und Daniel Radcliffe in „Miracle Workers“ © 20th Century Studios/TBS

Daniel Radcliffe, der als „Harry Potter“ in jungen Jahren weltberühmt wurde, wird seit langer Zeit als möglicher Nachfolger von Hugh Jackman in der „Wolverine“-Rolle gehandelt. Nun äußerte sich der Brite selbst dazu.

Die „X-Men“ sollen bald zum Marvel Cinematic Universe dazustoßen (voraussichtlich in Phase 7, die Ende 2026 starten könnte). Der prominente Part des Mutanten Wolverine ist nach dem angekündigten Ruhestand des bisherigen Darstellers Hugh Jackman bald wieder frei (Jackman soll die Rolle zum letzten Mal in „Deadpool 3“ zum Besten geben). Der Prozess des Dream-Castings läuft online schon seit mehreren Monaten auf Hochtouren. Ein Name, den man dabei immer wieder liest, ist der von Daniel Radcliffe, den Fans als ehemaligen Kinderstar aus den „Harry Potter“-Filmen kennen.

In einem Video-Interview von Vanity Fair wurde der 34-jährige Brite, der in den letzten Jahren in der TBS-Comedy „Miracle Workers“ mitspielte, nun selbst dazu befragt. Tatsächlich brachten seine Schauspielkollegen Jonathan Groff („Mindhunter“) und Lindsay Mendez („All Rise“), die mit ihm im Broadway-Stück „Merrily We Roll Along“ auftreten, das Thema zur Sprache.

Mendez wollte nämlich von ihm wissen, ob er nur deshalb in letzter Zeit so viel trainiere, um sich auf die Wolverine-Rolle vorzubereiten. Radcliffe, der bei der Frage an einen angeblichen Lügendetektor angeschlossen war, erwiderte darauf: „Nein, ich bin nur so muskulös geworden, weil ich besessen bin. Ihr kennt ja meine Eltern, die sind auch total verrückte Fitness-Leute und das habe ich wohl geerbt. Aber nein, kein Wolverine. Ich fühle mich geschmeichelt, aber nein.“

Wieso der „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe dennoch eine gute Wahl für Wolverine sein könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)