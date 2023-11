Welche Filmhighlights kommen im Dezember 2023 in die Kinos?

Von: Tim Krüger

Filmhighlights im Dezember 2023: „Wonka“, „Aquaman 2: Lost Kingdom“ © Warner Bros. Pictures

Zum Jahresabschluss locken die Lichtspielhäuser noch ein letztes Mal die Besucher in die Kinosäle. Mit dabei sind potentielle Highlights wie das Abenteuer „Wonka“, der DC-Film „Aquaman 2: Lost Kingdom“ und das Biopic „The Iron Claw“.

Das Jahr 2023 verabschiedet sich mit einigen potentiell spannenden und unterhaltsamen Filmen. In der ersten Monatswoche wartet zum Beispiel das Abenteuer „Wonka“, während in der Woche danach Action auf dem Programm steht durch „Silent Night - Stumme Rache“ von Regisseur John Woo. In der dritten Woche startet der DC-Blockbuster „Aquaman 2: Lost Kingdom“, das Wrestling-Biopic „The Iron Claw“ und die herzliche Comedy „Monsieur Blake zu Diensten“. Zum Abschluss des Monats und des Jahres gibt es dann noch einen Horrorfilm mit „The Queen Mary“.

Welche Filme sind diesmal auf Euren Zettel gelandet?

Poster zum Film „Wonka“ © Warner Bros. Pictures

7. Dezember: Wonka

In der Beschreibung von Warner Bros. Germany heißt es: „Wie wurde aus Willy Wonka der größte Erfinder, Zauberkünstler und Schokoladenfabrikant der Welt, den wir heute alle kennen und lieben? Die Antwort auf diese Frage liefert ,Wonka': Der Film erzählt die fantastische Geschichte des Mannes, der im Mittelpunkt von Roald Dahls Buch ,Charlie und die Schokoladenfabrik' steht, seinem bekanntesten Werk und einem der meistverkauften Kinderbücher aller Zeiten. ,Wonka' ist eine berauschende Mischung aus Magie und Musik, Chaos und Emotionen, erzählt mit viel Herz und Humor.“

Statt sich auf die Originalgeschichte von Autor Roald Dahl oder die nie verfilmte Fortsetzung „Charlie and the Great Glass Elevator“ zu stürzen, soll es im Film von „Paddington“-Regisseur Paul King um die jungen Jahre des exzentrischen Süßigkeiten-Tycoons Willy Wonka gehen, der diesmal von „Dune“-Star Timothée Chalamet dargestellt wird. Der tritt damit in die Fußstapfen von Gene Wilder aus dem Kinderfilmklassiker „Willy Wonka & the Chocolate Factory“ aka „Charlie und die Schokoladenfabrik“ von 1971 und Johnny Depp aus dem fragwürdigen Remake von 2005. Das Drehbuch stammt von Simon Farnaby („Paddington 2“) und King selbst.

Sally Hawkins („The Shape of Water“), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Rowan Atkinson („Mr. Bean“), Olivia Colman (Broadchurch), Matt Lucas („Little Britain“), Paterson Joseph (Peep Show), Natasha Rothwell (Insecure) und Hugh Grant mischen ebenfalls mit an der „Wonka“-Conche.

Weitere Filmhighlights aus dem Dezember 2023 finden Sie bei Serienjunkies.