Wie gut ist „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“?

Von: Nadja Spielvogel

Acht Jahre ist es her, dass der zweite Teil von „The Hunger Games: Mockingjay“ in die Kinos kam und die ursprünglich als Trilogie geplante „Hunger-Games“-Reihe vervollständigte. Doch der unfassbare Erfolg der Romanvorlagen und der Filme zieht nun einen weiteren Teil nach sich, der als Prequel auch allein funktionieren soll. Lohnt es sich, den Film zu schauen?

Autorin Suzanne Collins veröffentlichte „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“ bereits im Jahr 2020 als Vorgeschichte ihrer bekannten Trilogie und erneut übernimmt Francis Lawrence die Regie zur Verfilmung der Roman-Vorlage, die zu großen Teilen in Deutschland gedreht wurde. Doch statt Jennifer Lawrence alias Katniss und Donald Sutherland alias Coriolanus Snow sind diesmal die Newcomer Rachel Zelger („West Side Story“) und Tom Blyth (Billy the Kid) die Hauptakteure.

Die Handlung des Films ist 64 Jahre vor der Ausgabe der Hunger Games angesetzt, in denen Katniss antreten wird. In „The Ballad of Songbirds and Snakes“ stehen gerade einmal die zehnten Spiele an und ein 18-jähriger Coriolanus Snow (Blyth) aus dem Kapitol wird zum Mentor für Lucy Gray Baird (Zegler) aus dem verrufenen Distrikt 12. Sie gehört dem Volk der singenden Covey an und beeindruckt alle sofort, als sie bei der Bekanntgabe der Kandidat:innen nicht nur ihrer ärgsten Widersacherin eine Schlange in den Kragen steckt, sondern auch noch anfängt, lauthals und wunderschön zu singen. Lucy Gray ist mutig, vorlaut, aber auch vom harten Leben als arme Waise gezeichnet. Es gibt wenig, was sie noch verlieren kann.

In diesen alten Zeiten laufen die Spiele noch viel einfacher ab als Jahrzehnte später. Für den Waisen Coriolanus Snow, genannt Coryo, bieten sie jedoch die Chance auf ein begehrtes Stipendium, mit dessen Hilfe er seine Cousine Tigris (Hunter Schafer, Euphoria) und seine Großmutter (Fionnula Flanagan, Brotherhood) über die Runden bringen könnte. So nimmt er sich dem Tribut Lucy Gray an und versucht zunächst, als Einziger der jugendlichen Mentor:innen Einfluss auf seinen Günstling und damit den Verlauf der Spiele zu nehmen...

Zwischen den beiden herrscht sofort eine gewisse Faszination und Anziehung, vielleicht gerade, weil sie jeweils für etwas stehen, das die andere Person eigentlich ablehnt. Um in den Hunger Games zu triumphieren, muss das ungleiche Paar nun zusammenarbeiten, was beiden auch schnell klar ist.

Der bis dahin noch unschuldige junge Coryo wird schließlich im Verlauf der brutalen Spiele an seine moralischen Grenzen gebracht, die, sobald sie erst einmal überschritten werden, immer mehr aufweichen. Großen Einfluss auf Coryo nimmt die grausame Spielleiterin Dr. Volumina Gaul (Viola Davis, How to Get Away with Murder), der sofort auffällt, dass Snow über eine Cleverness verfügt, die ihr von Nutzen sein könnte. Unter Gauls Fittiche genommen zu werden, bringt Coryo zwar Anerkennung und eine potentielle Zukunft im Kapitol, entfernt ihn allerdings auch immer weiter von seinem moralischen Kompass, an den ihn Tigris nicht müde wird zu erinnern...

Doch in der düsteren Welt von Panem kann am Ende niemand wirklich gewinnen, so viel ist sicher. Brutalität und Misstrauen bestimmen diese dystopische Zukunftsversion, die von Regisseur Francis Lawrence hier beklemmend gezeichnet wird.

Fazit

Die zeitlose Geschichte um Macht und Moral ist mitreißend umgesetzt, was vor allem an den beiden Hauptdarstellern liegt. Besonders Tom Blyth überzeugt als junger Snow, dessen einnehmende Präsenz nicht viele Worte benötigt. Wie aus dem sympathischen Absolventen der Academy irgendwann ein skrupelloser Präsident einer Diktatur werden konnte, wird hier im Prequel nachvollziehbar gezeigt...

Auch Rachel Zegler spielt ihre Rolle wirklich gut, vor allem in Anbetracht ihrer noch kurzen Vita, die ihr allerdings bereits einen Golden Globe für „West Side Story“ beschert hat. Die Nachwuchsdarstellerin punktet natürlich vor allem auch durch ihre eindringliche Stimme, die im Film eine wichtige Rolle spielt.

Anstrengend ist die Figur der klischeehaften Wissenschaftlerin Dr. Gaul. Ob gewollt oder nicht, Viola Davis' überspitztes Spiel und exzentrisches Styling erinnern stark an eine Clownsfigur. Davis' Darstellung hätte feiner nuanciert und weniger grotesk vielleicht einen weitaus größeren Eindruck auf das Publikum gemacht. So sticht Gaul selbst in der teils absurden Welt von Panem noch zu extrem heraus, was ihre Rolle somit ins Lächerliche zieht.

In den Nebenrollen sind vor allem Peter Dinklage (Game of Thrones) als Dekan Casca Highbottom und Jason Schwartzman („Bored to Death“) als Spiele-Moderator Lucky Flickerman wichtige Ergänzungen des starken Casts. Doch auch eine Reihe frischer Gesichter gibt es in den Reihen der Academy-Absolvent:innen und der Tribute (darunter übrigens viele deutsche Newcomer) zu sehen.

Leider etwas unausgegoren erscheinen die Spielregeln der Hunger Games. Es wird vor allem nicht ganz klar, was genau die Aufgabe der Mentor:innen ist. Sie trainieren die Tribute nicht, erst Snow versucht, (teilweise verbotenen) Einfluss auf seinen Schützling und damit den Ausgang der Spiele zu nehmen, während seine Konkurrent:innen eher passiv agieren oder seinem Beispiel folgen. Das Mentorenprogramm erscheint als eine Art Lotterie, in der offenbar das Glück über den Ausgang der Spiele entscheidet...

Die Filmlänge von 157 Minuten hätte gut und gerne geringer ausfallen können, wobei das Ende wiederum etwas gehetzt wirkt und Snows weiteren Aufstieg eher mehr Zeit hätte eingeräumt werden können. Doch vielleicht ist dies dann das Thema einer potentiellen Fortsetzung? „The Ballad of Songbirds and Snakes“ führt die Tradition der Vorgängerfilme fort, bringt jedoch auch Neues ins Spiel. Auch als Nichtkenner:in der früheren Filme kann das Prequel problemlos geschaut werden. Für „Panem“-Fans ist der neue Film aber wohl ohnehin ein Muss.

Für spannend inszenierte Unterhaltung mit überzeugenden Darstellern, aber auch einigen Längen und Schwächen gibt es dreieinhalb Sterne. (Nadja Spielvogel)