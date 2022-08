Star-Regisseur Wolfgang Petersen ist tot - Todesursache bekannt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wolfgang Petersen ist tot. Der Regisseur feierte in Deutschland und in Hollywood zahlreiche Erfolge - er wurde 81 Jahre alt.

München / Los Angeles - Wolfgang Petersen ist tot. Der deutsche Star-Regisseur starb bereits am Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Assistentin der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Zuvor hatten US-amerikanische Medien unter Berufung auf Petersens Produktionsfirma berichtet.

Laut Deadline starb er in seinem Haus im kalifornischen Los Angeles, in den Armen seiner Frau Maria Antoinette. Mit ihr war er 50 Jahre verheiratet. Er hinterlässt seinen Sohn Daniel, und zwei Enkelkinder. Der Abschied soll in privatem Rahmen stattfinden.

Im Alter von 81 Jahren gestorben: Wolfgang Petersen. © Felix Hörhager/dpa

Welterfolg mit „Das Boot“ - er drehte mit Eastwood, Clooney und Pitt

Petersen wurde 1941 in Emden geboren und wuchs in Hamburg auf. Er lernte sein Handwerk an der deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. 1971 hatte er gleich mit dem „Tatort“-Krimi „Blechschaden“ Erfolg. Die Folge „Reifezeugnis“ mit Nastassja Kinski machte ihn und die blutjunge Darstellerin über Nacht berühmt. Zum Tabubrecher wurde Petersen 1977 mit dem Kinofilm „Die Konsequenz“, der von einer homosexuellen Liebe handelt.

1981 schaffte Petersen den Sprung nach Hollywood, als er mit dem Kriegs-Drama „Das Boot“ mit Herbert Grönemeyer einen Welterfolg landete. Seit 1987 lebte er in Hollywood. Dort holte er viele Stars vor die Kamera. So drehte er mit Clint Eastwood („In the Line of Fire“), Dustin Hoffman („Outbreak“), Harrison Ford („Air Force One“), George Clooney („Der Sturm“), Kurt Russel („Poseidon“) oder Brad Pitt („Troja“).

Der Regisseur Wolfgang Petersen (r.) und der Schriftsteller Lothar-Günther Buchheim sitzen in dem original nachgebauten U-Boot für den Film „Das Boot“. © picture alliance / dpa

Deutschen Fernsehzuschauern dürfte er auch als Co-Drehbuchautor der „Unendlichen Geschichte“ bekannt sein. Für ein Remake seiner alten Fernseh-Komödie „Vier gegen die Bank“ aus den 1970er Jahren, kehrte Petersen 2016 in seine Heimat zurück. Der Gaunerfilm war mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael „Bully“ Herbig prominent besetzt. (cg mit dpa)

Auch Olivia Newton-John ist tot. Die Sängerin und Schauspielerin („Grease“) ist im Alter von 73 Jahren am Montagmorgen verstorben.