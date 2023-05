Acht spannende Biografien: Von den Gebrüdern Grimm bis Malcom X

Von Fußballer bis Multimillionär

Das Leben von berühmten Menschen fasziniert viele von uns. Wir empfehlen Ihnen acht Biografien, die Sie bestimmt noch nicht gelesen haben.

Durch das Lesen von Biografien haben wir die Möglichkeit, das Leben und die Erfahrungen anderer Menschen zu entdecken und daraus zu lernen. Wir können uns mit den Herausforderungen, die sie überwunden haben, identifizieren und uns inspirieren lassen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen. Darüber hinaus können wir durch das Lesen von Biografien unser Einfühlungsvermögen verbessern, indem wir uns in die Perspektiven und Emotionen anderer Menschen hineinversetzen und dadurch unsere sozialen Fähigkeiten verbessern.

Wie Jeff Bezos das mächtigste Unternehmen der Welt erschafft

+ Die Herkunft des Begriffs „Biografie“ lässt sich auf das Altgriechische zurückführen und bedeutet wörtlich übersetzt „Leben schreiben“. Es handelt sich also um kreatives Schreiben, das jedoch auf tatsächlichen Ereignissen und Fakten beruht und somit nicht fiktiv ist. (Symbolbild) © IanMurray/Imago

Brad Stone ist ein hoch angesehener Wirtschaftsjournalist aus den USA, der zu den bekanntesten seiner Zunft gehört. Vor seiner Tätigkeit bei Bloomberg News in San Francisco schrieb er für renommierte Medien wie die New York Times und Newsweek. Dank seiner umfangreichen Kontakte zu Freunden und Feinden der großen Tech-Unternehmen wie Apple, Google, Facebook und natürlich Amazon, verfügt er über unvergleichliche Einsichten hinter die Kulissen der Technologiebranche.

Amazon hat es geschafft, von Seattle aus jeden Haushalt der Welt zu erreichen. Zunächst mit einem unschlagbaren Online-Shopping-Angebot, dann durch eine gnadenlose Expansion in sämtliche Bereiche unseres Lebens: Smart-Home-Angebote, Cloud-Computing-Lösungen, Logistikdienstleistungen, Lebensmittellieferungen – sogar unser Fernsehprogramm stellt der Online-Riese mit einem Lächeln bereit.

Brad Stone „Amazon unaufhaltsam“ 2021, Ariston, ISBN 13-978-3-424-20225-0 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 544 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Zwei Brüder, die Geschichte schrieben

Diejenigen, die die Brüder Grimm nur von „Grimms Märchen“ kennen, sollten unbedingt diese Biografie lesen. Sie bietet nicht nur hoch spannende Einblicke in das Leben der Brüder Grimm, sondern auch ein lebendiges Zeitbild der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen Herrscherwillkür und aufkeimendem bürgerlichen Selbstbewusstsein.

Die Brüder Grimm haben den Klang unserer Kindheit bestimmt. Ihre Sammlung der Kinder- und Hausmärchen ist das weltweit meistgelesene deutsche Buch. Sie waren leidenschaftliche Helden der Gelehrsamkeit und haben das Wissen über unsere Sprache und Geschichte revolutioniert.

Steffen Martus „Die Brüder Grimm: Eine Biographie“ 2013, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-63015-6 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 608 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Eine lesenswerte Zeitreise in die Ära der Rassentrennung

Malcolm X ist eine der bekanntesten und umstrittensten Persönlichkeiten in der amerikanischen Geschichte. Er prangerte den weißen Rassismus seiner Zeit gnadenlos an und trat für das Recht der Schwarzen auf bewaffnete Selbstverteidigung ein. Anlässlich des 50. Jahrestages seiner Ermordung hat Britta Waldschmidt-Nelson die erste Biografie auf Deutsch über Malcolm X verfasst.

Bis heute werden die USA in regelmäßigen Abständen von Rassenunruhen erschüttert? Ein Phänomen, das ohne die lange Geschichte des amerikanischen Rassismus nicht zu verstehen ist. Wohl kein anderer hat sich so radikal und sprachgewaltig für die Rechte der Schwarzen eingesetzt wie Malcolm X, der als „der zornigste Mann Amerikas“ galt.

Britta Waldschmidt-Nelson „Malcolm X“ 2015, C.H.Beck, ISBN 13-978-3-406-67537-9 Preis: Taschenbuch 18,95 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Die Lebensgeschichte des Megastars – emotional und inspirierend

In seiner inspirierenden Autobiografie, die er zusammen mit dem Nr.1-NYT-Bestsellerautor Mark Manson verfasst hat, enthüllt Smith sein beispielloses Erfolgsgeheimnis und geht dabei auf einige seiner prägenden Lebensstationen ein. Dazu zählen seine Kindheit mit einem strengen, gewalttätigen Vater, der schnelle Musik-Erfolg als Teenager sowie der tiefe Fall und der Wiederaufstieg als Prince von Bel Air.

Wie wird man Will Smith – einer der größten Hollywoodstars? Der Musiker, Schauspieler und Produzent macht für seinen großen Erfolg vor allem seinen eisernen Willen und sein Durchhaltevermögen verantwortlich. Schon früh musste er lernen, was es heißt, sich durchzubeißen und niemals aufzugeben.

Will Smith und Mark Manson „WILL: Die Autobiografie“ 2021, Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-20729-5 Preis: gebundenes Buch 25 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl 528 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Offen wie nie: die neue offizielle Autobiografie des Fußball-Stars

In seiner Autobiografie gewährt der „Gott des Fußballs“ intime Einblicke in seine persönliche Entwicklung und wie er im Laufe der Jahre zu einem Mann gereift ist, der vor allem mit sich selbst zufrieden sein kann. Er beschreibt, wie er einen Ausgleich zwischen Adrenalin und Ausgeglichenheit gefunden hat und seinen Platz sowohl auf dem Rasen als auch im Leben definiert hat.

Zlatan Ibrahimović muss sich und den anderen auf dem Platz nichts mehr beweisen. Seine Erfolge in den international renommiertesten Clubs stehen für sich; und sie haben ihn zu einem der besten Spieler der Welt gemacht, der von Journalisten wie Gegnern für seine exzentrische Art gefürchtet wird, aber zugleich als bodenständiger Familienmensch gilt.

Zlatan Ibrahimović „Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe“ 2022, Malik, ISBN 13-978-3-890-29564-0 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Rangiert unter den besten Wirtschaftsbüchern und Autobiografien

Das Buch beschreibt detailliert die vielen unvorhersehbaren Risiken, denen Knight auf seinem Weg begegnete, darunter niederschmetternde Rückschläge, skrupellose Konkurrenten, zahlreiche Zweifler und Widersacher sowie abweisende Banker.

Als junger, abenteuerlustiger Business-School-Absolvent auf der Suche nach einer Herausforderung lieh Phil Knight sich von seinem Vater 50 Dollar und gründete eine Firma mit einer klaren Mission: qualitativ hochwertige, aber preiswerte Laufschuhe aus Japan importieren. In jenem ersten Jahr, 1963, verkaufte Knight Laufschuhe aus dem Kofferraum seines Plymouth Valiant heraus und erzielte einen Umsatz von 8000 Dollar.

Phil Knight „Shoe Dog“ 2016, FinanzBuch Verlag, ISBN 13-978-3-898-79992-8 Preis: gebundenes Buch 19,99 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Das lehrbuchhafte Treiben hinter den Kulissen der Mode

In dem Buch gibt der Couturier Christian Dior Einblicke in den persönlichen Konflikt, den er zwischen seinem schüchternen Wesen und dem glamourösen Modebetrieb erlebt hat. Gleichzeitig beschreibt er auf zeitlose und lehrreiche Weise die Abläufe hinter den Kulissen der Modewelt.

Als Christian Dior 1946 in der Avenue Montaigne in Paris sein Couture-Haus eröffnete, ging ein neuer Stern am Modehimmel auf – der auch heute, 70 Jahre später, nichts von seiner Leuchtkraft eingebüßt hat. Innerhalb weniger Monate eroberte Diors „New Look“ – enge Corsagen, schmale Taillen und verschwenderische Stofffülle in den Röcken als Gegenentwurf zur kargen Kleidung der Kriegsjahre – die westliche Welt ...

Christian Dior „Dior und ich: Die Autobiographie“ 2016, Schirmer Mosel, ISBN 13-978-3-829-60766-7 Preis: gebundenes Buch 24,80 €, Seitenzahl: 260 Hier bestellen

Auf der Suche nach Freiheit

Harry und Meghan sind auch heute noch ein ständiges Thema in den Medien, aber ihre tatsächliche Geschichte ist vielen unbekannt. Omid Scobie und Carolyn Durand gehören zu einem ausgewählten Kreis von Journalisten, die direkten Zugang zur britischen Königsfamilie haben und das Paar sehr gut kennen. In ihrem Buch „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ geben sie erstmals Einblicke hinter die Kulissen und erzählen, wie es letztendlich zum Bruch zwischen dem Paar und der königlichen Familie kam.

Als die aufkeimende Romanze zwischen Prinz Harry und der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle bekannt wird, löst das einen internationalen Presserummel aus. Der gesamte Globus verfolgt jeden Schritt des Paares, während eine Schlagzeile nach der anderen erscheint – über ihre Verlobung, ihre Hochzeit, die Geburt ihres Sohnes Archie bis hin zu ihrer mutigen Entscheidung, sich von ihrem royalen Leben zurückzuziehen und nach Nordamerika auszuwandern.

Omid Scobie und Carolyn Durand „Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit“ 2020, mvg Verlag, ISBN 13-978-3-747-40295-5 Preis: gebundenes Buch 19,99 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

