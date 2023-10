Tipps vom Terminator: Ratgeber „Be Useful“ von Arnold Schwarzenegger

Von: Sven Trautwein

Teilen

Bekannt wurde Arnold Schwarzenegger als Bodybuilder und in der Rolle des Terminator. Mit dem Buch „Be Useful“ gibt er sieben Tipps für ein besseres Leben.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein angenehmes und besseres Leben führen, davon träumen gewiss viele Menschen. Dabei geht es hier nicht unbedingt um das langsame Altern wie in „Quallen altern rückwärts“, sondern darum, wie man mit einer klaren Vision und Zuversicht seine eigenen Ziele erreicht. Mit „Be Useful“, das den Untertitel „Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben“ trägt, vermittelt Arnold Schwarzenegger seine Hauptbotschaft, wie man glücklich wird.

Arnold Schwarzenegger „Be Useful“: Darum geht es im Buch

Wie verwirklicht man seine Träume? Arnold Schwarzenegger verrät in „Be Useful“ seine sieben Tipps, um glücklich zu werden. © Everett Collection/Imago/Netflix/Luebbe (Montage)

Mit einem Schwert à la Conan, der Barbar, das es mittlerweile als Graphic Novel gibt, öffnet Arnold Schwarzenegger auf Instagram einen Karton mit der ersten Lieferung seines Buches „Be Useful.“ Begleitet wird die Aktion von seinen drei Haustieren, Esel Lulu, Zwergpony Whiskey und Schweinchen Schnelly. Die Fans zeigen sich über die Ankündigung begeistert und der Beitrag hatte bis zum Verfassen des Artikels rund 390.000 Likes und mehr als 4.000 Kommentare eingesammelt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Arnold Schwarzenegger „Be Useful“: Fans sind begeistert vom Buch

„Arnold ist das beste Vorbild.“

„Kann es kaum erwarten, das neue Buch zu lesen. So inspirierend 👊🏻“

„Die einzig richtige Art, einen Buchkarton zu öffnen.“

„Ich werde Arnold bis ans Lebensende lieben.“

Eine große Fangemeinde hat der frühere Mr. Olympia. Allein auf Instagram hat er mehr als 25 Millionen Follower. Eine große Zielgruppe, wenn es um die Buchpräsentation geht. Seinen Fans rät er in dem kurzen Clip, das Buch jetzt vorzubestellen, damit man zu den Ersten gehört, wenn es am 10. Oktober im Handel erscheint.

Der größte Bodybuilder der Welt. Der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods. Gouverneur der fünftgrößten Volkswirtschaft weltweit. Wie ist diese unglaubliche Serie an Erfolgen möglich? Wie konnte sich Arnold Schwarzenegger immer wieder neu erfinden und richtungsweisende Veränderungen in allen Bereichen schaffen, in denen er tätig wurde?

In „Be Useful“ stellt Schwarzenegger seine sieben Erfolgstipps vor, mit denen er seine Träume verwirklichen konnte. Sei es Bodybuilder, Action-Star oder Gouverneur von Kalifornien. Auf dem Buchmarkt ist Arnold Schwarzenegger gut vertreten, so n-tv. Im Frühsommer sei der Bildband „Arnold“ erschienen, das Porträts aus den Händen berühmter Fotografen enthalte. 2012 erschien bereits seine Autobiografie „Total Recall“.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Arnold Schwarzenegger „Be Useful – Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben“ 2023 Luebbe, ISBN-13 978-3-431-07055-2 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 22,99 €, 286 Seiten (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, geboren 1947 in der Steiermark, startete seine Karriere als Bodybuilder und wurde in den 1960er Jahren zum herausragenden Athleten seiner Zeit. Anschließend wanderte er in die USA aus und erlangte große Bekanntheit in Hollywood mit Filmen wie „Terminator“ und „Total Recall“. Zwischen 2003 und 2011 übte er das Amt des Gouverneurs von Kalifornien aus. Seitdem spielt er eine bedeutende Rolle im Kampf für sozialen Zusammenhalt und zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in diesem Bereich.