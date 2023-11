Barack Obamas Lieblingsbuch: Psychothriller „Leave the World Behind“ mit Julia Roberts verfilmt

Von: Sven Trautwein

Teilen

Netflix legt mit Buchverfilmungen nach. Ab Anfang Dezember startet der Psychothriller „Leave the World Behind“ mit Julia Roberts und Ethan Hawke.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Rumaan Alams Buch „Inmitten der Nacht“ ist eines der Lieblingsbücher des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Innerhalb kurzer Zeit stieg der Roman auf Platz 1 der Times. Das Buch überzeugte Michelle und Barack Obama so sehr, dass sie leitende Produzenten der Verfilmung des Thrillers für Netflix sind. In den Hauptrollen sind Julia Roberts und Ethan Hawke zu sehen.

Psychothriller als Verfilmung „Leave the World Behind“: Darum geht es

Rumaan Alams „Inmitten der Nacht“ wurde von Netflix verfilmt. „Leave the World Behind“ startet am 8. Dezember. © Charley Gallay/Getty Images for Netflix/btb (Montage)

Amanda (Julia Roberts) und ihr Ehemann Clay (Ethan Hawke) haben ein abgeschiedenes Landhaus gemietet, um einen friedlichen Urlaub mit ihren Teenager-Kindern zu verbringen, weit weg vom städtischen Trubel. Doch eines Abends wird heftig an ihre Tür geklopft. Die tatsächlichen Hausbesitzer, Ruth und George Washington (Myha‘la Herrold und Mahershala Ali), stehen vor der Tür, in heller Aufregung. Sie berichten, dass ein Stromausfall New York komplett stillgelegt hat.

Die zehn meistübersetzten Bücher der Welt: Welches davon kennen Sie? Fotostrecke ansehen

„Leave the World Behind“: Julia Roberts und Ethan Hawke in den Hauptrollen

Aber ist das die Wahrheit? Telefon, Fernsehen und Internet sind jedenfalls auch auf dem Land außer Betrieb, ebenso wie das Mobilfunknetz. Wie sicher können sich die beiden Familien in der Anwesenheit der anderen fühlen? Und was geschieht wirklich draußen? Eines ist sicher: Das aufkeimende Misstrauen zwischen den Familien wird bald das kleinste ihrer Probleme sein, denn nach einem rätselhaften Überschallknall zeigen die Tiere ein merkwürdiges Verhalten...

Inmitten des zunehmenden globalen Chaos ringen die Unbekannten gemeinsam um ihr Überleben. Cyber-Angriffe, ein abgestürztes Flugzeug und eine rätselhafte rote Wolke werden im Trailer kurz erwähnt. Doch die tatsächliche Dramatik entsteht durch die Reaktion der Betroffenen auf die Bedrohung.

Rumaan Alam „Inmitten der Nacht“ als Buchvorlage

Rumaan Alams „Inmitten der Nacht“ (Originaltitel: „Leave the World Behind“) ist ein moderner Klassiker, der von der Doppelmoral einer weißen US-Familie erzählt. Sein Buch platzierte sich recht schnell nach dem Erscheinen als Hardcover auf Platz 4 der Bestsellerlisten, wie das Branchenmagazin buchreport berichtet. Der Titel wurde 2020 auch auf die Liste des National Book Awards gesetzt, was für den Inhalt des Thrillers sprechen dürfte.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de

Auf der anderen Seite des Atlantiks wird der Amerikaner, dessen Eltern in den 70er Jahren aus Bangladesch einwanderten, als eine der vielversprechendsten literarischen Talente angesehen. Alam feierte 2016 mit „Rich and Pretty“ seinen ersten literarischen Erfolg und legte 2018 mit „That Kind of Mother“ nach. „Leave the World Behind“ ist sein drittes Werk und, wie seine vorherigen Bücher, aus der Sicht einer Frau verfasst.

Der Inhalt des Gesellschaftsromans zog das Interesse mehrerer Produktionsfirmen auf sich. Das Thema Rassismus, aus der Perspektive zweier gut situierter Ehepaare in einer Extremsituation, begeisterte. Im Rahmen einer hitzigen Auktion, so buchreport, sei der Zuschlag an Netflix gegangen. Die Verfilmung startet am 8. Dezember. Thriller-Fans kommen derzeit auf Amazon Prime mit der Verfilmung von „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek auf ihre Kosten.

Rumaan Alam „Inmitten der Nacht“ Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné 2023 btb, ISBN-13 978-3-442-77324-4 Preis: Taschenbuch 12 €, 320 Seiten Bei Amazon bestellen