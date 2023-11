Hera Lind mit Buch an der Spitze der Spiegel-Bestseller in der KW 45 und andere Titel

Von: Sven Trautwein

Teilen

Bücher von Prominenten gehen immer gut über den Ladentisch. Die Aufsteiger in die Spiegel-Bestsellerliste im November beweisen es.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der November bietet sich für gemütliche Lesestunden am Lieblingsort an. Ob Krimi oder Sachbuch, die Neuerscheinungen nach dem Frankfurter Buchmesse haben so den einen oder anderen interessanten Titel im Schlepptau. So auch in der Kalenderwoche 45, bei denen der hohe Einstieg von Hera Linds neuem Roman „Das einzige Kind“ ins Auge fällt. Auch Titel von Sabine Ebert, Giovanni di Lorenzo und Pierre Martin sorgen für Bewegung in den Listen.

Hera Lind sorgt mit ihrem Roman „Das einzige Kind“ für Bewegung in der Spiegel-Bestsellerliste. © SKATA/Imago/Droemer (Montage)

Direkt an die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbuch-Belletristik: Hera Lind erobert mit ihrem neuesten Roman „Das einzige Kind“ sofort den ersten Rang der meistverkauften Bücher im Taschenbuchformat, so das Branchenmagazin buchreport.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Hera Lind „Das einzige Kind“

Für den Knaur Verlag bedeutet dies eine vorzeitige Feierstimmung im Herbst. Nicht zuletzt, weil der Verlag auch im Hardcover und mehrfach in der Paperback-Belletristik überzeugt. Der auf wahren Begebenheiten beruhende Roman, den Knaur wie alle Bücher von Hera Lind als Taschenbuch-Erstausgabe veröffentlicht, erzählt die Geschichte eines Jungen, der während des Zweiten Weltkriegs durch Europa flieht. Das Schicksal des Hauptcharakters Djoko ist nur eines von etwa 250.000 Beispielen für Vollwaisen, die im Zweiten Weltkrieg um ihr Leben kämpfen mussten. Lind zeigt auch im Marketing ihr Gespür für Emotionen. Laut buchreport sagte sie: „Als Großmutter eines fünfjährigen Enkels zog sich mir beim Schreiben immer wieder das Herz zusammen. Und doch ist diese Geschichte so voller Kraft und Liebe, dass sie geschrieben werden musste.“

Für den Verlag ist Hera Lind mit rund 20 Millionen verkauften Exemplaren eine ziemlich sichere Bank, wie es im Branchenmagazin heißt.

Hera Lind „Das einzige Kind“ 2023 Droemer Knaur, ISBN-13 978-3-426-52836-5 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Bei Thalia bestellen

Die zehn erfolgreichsten „Spiegel“-Bestsellerautoren Fotostrecke ansehen

Zu den weiteren Aufsteigern in der Bestsellerliste des Spiegel zählen auch weitere bekannte Autoren. Darunter Sabine Ebert und Giovanni di Lorenzo.

Bestseller-Alarm: Neue Romane von Pierre Martin und Sabine Ebert erobern die Charts

Pierre Martin ist das Alias eines Schriftstellers, der im Krimi-Genre eine beachtliche Anhängerschaft hat. Sein neuester Roman „Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung“ verdankt seinen beeindruckenden Einstieg auf Platz 3 der „Spiegel“-Paperback Belletristik-Charts auch ihnen. Mit dem zweiten Band seiner Cosy-Krimi-Serie, ähnlich wie Richard Osman, führt Martin die Erzählung eines unkonventionellen Helden weiter. Monsieur le Comte ist ein Auftragsmörder mit einer großen Schwäche: Er ist schlichtweg unfähig, einer Fliege Leid zuzufügen.

Pierre Martin „Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung“ 2023 Knaur, ISBN-13 978-3-426-53087-0 Preis: Paperback 16,99 €, 384 Seiten Bei Thalia bestellen

Sabine Ebert entführt ihre Leserschaft wieder auf eine Reise in die Vergangenheit: Die Schriftstellerin von historischen Romanen startet mit „Der Silberbaum. Die siebente Tugend“ eine neue Serie, die im Hochmittelalter angesiedelt ist. Ebert knüpft dabei an ihre fünfteilige „Hebammen“-Saga an und schildert die Konflikte Friedrichs II. mit dem Papst aus der Sicht der Enkelin der „Hebammen“-Hauptfigur Marthe. Mit dem Buch erreicht sie Platz 8 der „Spiegel“-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Sabine Ebert „Der Silberbaum. Die siebente Tugend“ 2023 Knaur, ISBN-13 978-3-426-22789-3 Preis: Hardcover 24 €, 496 Seiten Bei Thalia bestellen